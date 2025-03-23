T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2025 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 10:03

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKDURAK Mahalle/Köy, 683 Ada, 4 Parsel,Yüzölçümü : 253,97 m2Kıymeti : 5.219.441,00 TLKDV Oranı : %10

20/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02195555