T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/289 Esas

Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin 2024/289 Esas sayılı dava dosyasında davacı Ortak Varlık Yönetim A.Ş. tarafından davalılar Atilla CENGİARSLAN ve Cengiz CENGİARSLAN aleyhine açılan Tasarrufun İptali davası nedeniyle;

Davalı Cengiz CENGİARSLAN 'ın bildirilen adreslerine dava dilekçesinin ve ön inceleme davetiye tutanağının tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmalarından da bir sonuç alınamadığı anlaşıldığından, davalı Cengiz CENGİARSLAN adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, dava; davalı borçlu Cengiz CENGİRASLAN'ın Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Çınarcık Mahallesi, 809 Ada, 3 Parsel, Zemin Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm, 1/4 hissesini muvazaalı şekilde diğer davalı Atilla CENGİARSLAN'a devretmesi nedeniyle devre ilişkin tasarrufun tapu tashihine mahal olmadan iptalini, tasarrufa konu taşınmaz hissesinin cebri icra yolu ile İstanbul 32. İcra Dairesi 2022/25025 E., 2022/22634 E., 2022/22618 E., 2022/22615 E., 2022/22614 E. sayılı sayılı dosyalarına olan alacaklarını karşılayacak miktarda haciz ve satışını, haciz ve satışı mümkün değil ise, davalıların tazminata mahkum edilmesini, taşınmazın davalılar mülkiyetinde bulunmaması halinde, İİK md. 283/II gereğince; davamızın tazminat talebi olarak değerlendirilerek tazminata mahkum edilmesi iddiası ile açılan tasarrufun iptali davası olup, davalı Cengiz CENGİASLAN'ın cevap dilekçesi verecek ise işbu ilanın yayınlanmasından itibaren 22 gün içinde Mahkememize sunması aksi takdirde HMK. 128. maddesi gereğince davayı inkar etmiş sayılacağı ve belirlenen 24/06/2025 gün ve saat 09:30'de ön inceleme duruşmasında hazır bulunmadığınız takdirde taraflardan hiçbirinin katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda davanın işlemden kalkacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ilan olunur.

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