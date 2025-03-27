İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda Sivas ili İmranlı ilçesine bağlı esas no, köyü, parsel numaraları, malikleri/varisleri ile daimi ve geçici irtifak hakkı yazılı bulunan taşınmazların davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizde dava açılmıştır

1-Yukarıda özellikleri belirtilen ve aşağıda liste halinde verilen taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır

2-İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 14.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,

3-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yöneltilmesi gerektiği,

4-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası İmranlı şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı

6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

7-Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği

8- Duruşma gününün 18/04/2025 tarihinde saat 10:00 itibaren yapılacağı hususları ilan olunur. 21/03/2025

ESAS_NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ MAHALLE/KÖY ADA PARSEL TAPU ALANI MALİK- BABA ADI -HİSSE 2025/15 Karacaören 169 8 62,67 Hatun ŞİMŞEK, Zafer ASLAN, Gülten ASLAN, Ali İhsan ASLAN, Rifat ASLAN 2025/16 Koçgediği 112 19 2.286,42 Gürsel DEMİR, Cemal DEMİR, Haydar DEMİR, Fekriya YILDIZ, Naciye IŞIK, Sevim BEKTAŞ, Hüsniye TEMİZ, 2025/17 Bahtiyar 126 222 630,03 Mahizar YILMAZ, Alime BÖLEK, Atilla POLAT, Cengiz POLAT, Yakup Süreyye POLAT, Selçuk POLAT, Bahattin POLAT, Şemsi POLAT, Yusuf POLAT, Musa POLAT, Ayşe POLAT, 2025/18 Bahtiyar 126 223 380,15 Aysel DURAN, Hülya UŞAR, Neziha YAVUZ, Yasemin KAYA, İmren SARIBAŞ, Sehel GÜLSOY, Durbaba İLHAN, Bahtiyar İLHHAN, Yüksel İLHAN, Naciye İLHAN, İbrahim İLHAN, Çakır ÇINAR 2025/19 Bahtiyar 126 226 335,31 Elif ÇINAR 2025/20 Bahtiyar 126 227 312,18 Mustafa ÖNDER 2025/21 Bahtiyar 126 228 471,59 Fatma GÜL 2025/22 Bahtiyar 126 461 2.527,05 Hava ŞENYURT, Selçuk ŞENYURT, Mühibe ŞENYURT, Sıtkı ŞENYURT, Mehmet ŞENYURT, Rahmi ŞENYURT, Filiz ÖNDER, Menevşe ÖZÇINAR, Nurhan ÖZTÜRK 2025/23 Bahtiyar 126 462 1.462,55 Hava ŞENYURT, Selçuk ŞENYURT, Mühibe ŞENYURT, Sıtkı ŞENYURT, Mehmet ŞENYURT, Rahmi ŞENYURT, Filiz ÖNDER, Menevşe ÖZÇINAR, Nurhan ÖZTÜRK 2025/24 Bahtiyar 126 463 1.677,82 Safiye ÜNVER, Cevdet CEYLAN, Servet CEYLAN, Şinasi CEYLAN, Naciye CEYLAN, Haşim CEYLAN, Muhlis CEYLAN, Ali CEYLAN, Fevzi CEYLAN, Hulusi CEYLAN, Şaziye, Gülli ÇELİK, Ayşe ÖZÇINAR 2025/25 Bahtiyar 126 464 368,57 Mahmut ERDOĞAN, Ahmet ERDOĞAN, Mehmet ERDOĞAN 2025/26 Bahtiyar 126 465 362,68 Sehel KOÇ, Seçim ERDOĞAN, İbrahim ERDOĞAN, Recep ERDOĞAN, Selvinaz ERDOĞAN, Zennure KÜÇÜKKARTAL, Rabiya ÇİNAR 2025/27 Aşağışeyhli 114 29 85,53 Mustafa ÖZTÜRK 2025/28 Aşağışeyhli 114 28 2.220,75 Ahmet YILDIRIM 2025/29 Aşağışeyhli 114 27 629,99 Mahir ÇETİN 2025/30 Aşağışeyhli 114 26 1.428,75 Recep YILMAZ 2025/31 Aşağışeyhli 117 1 67,82 Niyazi ÖZTÜRK 2025/32 Aşağışeyhli 114 25 252,99 Süleyman ASLAN 2025/33 Aşağışeyhli 114 24 70,06 Hacı ASLAN 2025/34 Aşağışeyhli 114 23 148,42 Şahin ASLAN 2025/35 Aşağışeyhli 114 22 223,22 Kadir ASLAN 2025/36 Aşağışeyhli 114 21 291,31 Emsal AVCI, Emine DAĞDELEN, Dudu ÖZTÜRK, Halime YILMAZ, İbrahim ASLAN, Remzi ASLAN, Necati ASLAN, İsmet ASLAN 2025/37 Aşağışeyhli 114 20 548,10 Mehmet KÜÇÜK, Zikri KÜÇÜK, Ali KÜÇÜK 2025/38 Aşağışeyhli 114 19 872,13 Nuh ÖZDEMİR 2025/39 Aşağışeyhli 114 17 404,75 Niyazi ÖZTÜRK 2025/40 Erdemşah 119 1 827,83 Fidan, Şevket YILMAZ 2025/41 Erdemşah 119 2 383,91 Mustafa ŞİMŞEK 2025/42 Erdemşah 118 6 861,40 Ziya ŞENGÜL 2025/43 Erdemşah 118 5 436,97 Rıza ŞENGÜL 2025/44 Erdemşah 118 3 106,88 Rıza ŞENGÜL 2025/45 Erdemşah 113 14 155,61 Dursun YILDIRIM 2025/46 Taşdelen 143 1 2.196,57 Dursun ŞAHİN, Bayram ŞAHİN, Ali ŞAHİN 2025/47 Taşdelen 142 2 3.358,04 Ali ARSLAN 2025/48 Taşdelen 142 10 1.011,40 Dursun GÜVEN 2025/49 Taşdelen 142 13 2.115,23 Sadullah ÖZDEMİR 2025/50 Taşdelen 142 14 3.454,21 Arif Fercan YILDIRIM, Feray Nilden DURUCAN, Levent KARADUMAN, Hatice ÖZBAŞ, Cemalnur ÖZÇELİK, Abdullah Haydar ÖZDEMİR, Ziyaaddin ÖZDEMİR, Candan İNCEMEN, Handan YAKUPOĞLU 2025/51 Taşdelen 151 1 619,53 Erdal ÖZDEMİR 2025/52 Taşdelen 151 2 1.110,46 Arif Fercan YILDIRIM, Feray Nilden DURUCAN, Levent KARADUMAN, Hatice ÖZBAŞ, Cemalnur ÖZÇELİK, Abdullah Haydar ÖZDEMİR, Ziyaaddin ÖZDEMİR, Candan İNCEMEN, Handan YAKUPOĞLU 2025/53 Taşdelen 139 3 2.113,30 Rıza ARSLAN 2025/54 Taşdelen 150 3 497,88 Ali ARSLAN 2025/55 Taşdelen 134 6 496,16 Nevzat ÖZDEMİR 2025/56 Taşdelen 134 7 1.264,12 Dursun ŞAHİN 2025/57 Bağyazı 115 20 88,53 Hasan GÜRBÜZ 2025/58 Bağyazı 115 19 656,84 Hasan GÜRBÜZ 2025/59 Bağyazı 115 15 1.123,20 Nursen ŞAHİN, Kasım GÜRBÜZ, Gülsen ŞAHİN, Ali Rıza ŞAHİN, İsmet ŞAHİN, Telli ARSLAN, Senem UÇAK, Hilmi GÜRBÜZ, Celal gürbüz, Cemal GÜRBÜZ, Ali GÜRBÜZ, Kemal GÜRBÜZ, İbrahim GÜRBÜZ 2025/60 Bağyazı 131 19 602,89 Mehmet GÜRBÜZ 2025/61 Bağyazı 131 18 1.214,48 Dilfiraz ŞAHİN, Sosun ŞAHİN, Gülizarr ŞAHİN, Elmas GÜRBÜZ 2025/62 Bağyazı 131 17 101,35 Ali GÜRBÜZ 2025/63 Bağyazı 130 2 783,04 Ali GÜRBÜZ 2025/64 Bağyazı 114 3 320,07 Mehmet AKDEMİR 2025/65 Bağyazı 114 5 293,44 Ali GÜRBÜZ 2025/66 Bağyazı 114 6 785,84 Gönül Gülsün ÖZBEK, Nur SEHER aslan, Güllüzar ÇELİKCİ, Fatma Hülya KARABULUT, Pınar KOCAMAN, Medine SEL, Figan BAŞAR, Filiz ÇALIŞKAN, Hakan YILMAZ, Tokgül DELİKLİTAŞ, Mukadder Gül ATABEY, Muazzez Güler ATABEY, Mualla Gülizar IŞIK, Göktöre Avar ÜNVER, Zeynep Gökçen EKİNCİ, Halil ASLAN, Çağlar ASLAN, Neslihan Aslan YILMAZ, Yüksel Yücel ASLAN, Zülfiye ASLAN, Erdal Alim ASLAN, Ali Galip ASLAN, Zarife ASLAN, Zeynep ASLAN, Güllü Aslan GÜRBÜZ, Senem GÜRBÜZ 2025/67 Bağyazı 139 5 127,90 Yeter KILIÇ, Zarife ÇELİK, Hanife ÜNAL, Hüseyin AKDEMİR, Mustafa AKDEMİR, Pamuk GÜRBÜZ 2025/68 Bağyazı 139 8 317,37 Nursen ŞAHİN, Kasım GÜRBÜZ, Gülsen ŞAHİN, Ali Rıza ŞAHİN, İsmet ŞAHİN, Telli ARSLAN, Senem UÇAK, Hilmi GÜRBÜZ, Celal gürbüz, Cemal GÜRBÜZ, Ali GÜRBÜZ, Kemal GÜRBÜZ, İbrahim GÜRBÜZ 2025/69 Darıseki 110 6 866,16 Saadet OLUKLU, Senem GÜNEY, Metin ÜZÜM, Erkan ÜZÜM, Zeynel ÜZÜM, İbrahim ÜZÜM, Yılmaz ÜZÜM, Gültekin ÜZÜM 2025/70 Darıseki 110 11 605,64 Solmaz GÖK, Ayşe AY, Telli ÜZÜM, Yeter EVGİN, Fikriye ÜNAL, Gülsehel GÜLBAĞ, Selda AKSOY, Serdal ÜZÜM, Yeter ÜZÜM, Vesile ŞAHİN, Niyazi ÜZÜM, Muharrem ÜZÜM 2025/71 Darıseki 110 12 730,45 Fatma ÜNAL, Dursun ÜZÜM, Hatice ÜZÜM 2025/72 Darıseki 110 13 430,29 Cennet ERDOĞAN, Yeter BALSIZ, Zehra Gülay YILDIZ, Cemalettin GÜÇLÜ, Mehmet Cem GÜÇLÜ, Fatma ASLAN, Saime REÇBER, Muhammed Ali ASLAN, Yunus ASLAN, Sırma ÖZTOP, Fadime YILMAZ, Çiğdem SUCAKLI, Makbule ASLAN, Kamer ÜZÜM, Yusuf ASLAN, Yeter ASLAN, Durmuş ASLAN, Hüseyin ASLAN, Ali ASLAN, Muharrem ÜZÜÜM, Erdal ÜZÜM, Haydar ÜZÜM, Senem ŞAHİN 2025/73 Darıseki 110 23 392,93 Asuman OCAK, Makbule ÇİÇEK, Halil ARSLAN, Gönül KAYA, Atif ÜZÜM, Hatice TEMÜRLENK, Mustafa ARSLAN, Fevzi ARSLAN, Dursun Kanber ARSLAN 2025/74 Darıseki 110 24 686,52 Nisbet ÇELİKER, Gülbeyaz ÖZDEMİR, Hasan Serdal ÖZDEMİR, Sezai ÖZDEMİR, Hasan ŞAHİN, Metin ŞAHİN, Cemal ŞAHİN, Kemalettin ŞAHİN, İsmet ŞAHİN 2025/75 Darıseki 110 25 62,85 Nafia GÜÇLÜ, Hüseyin ŞAHİN, Rıza ŞAHİN, Deniz ŞAHİN, Dursun ŞAHİN 2025/76 Darıseki 116 11 68,52 Nisbet ÇELİKER, Gülbeyaz ÖZDEMİR, Hasan Serdal ÖZDEMİR, Sezai ÖZDEMİR, Hasan ŞAHİN, Metin ŞAHİN, Cemal ŞAHİN, Kemalettin ŞAHİN, İsmet ŞAHİN 2025/77 Darıseki 116 12 948,34 Asuman OCAK, Makbule ÇİÇEK, Halil ARSLAN, Gönül KAYA, Atif ÜZÜM, Hatice TEMÜRLENK, Mustafa ARSLAN, Fevzi ARSLAN, Dursun Kanber ARSLAN 2025/78 Darıseki 116 13 1.085,49 Arife İSSİ, Arzu ARSLAN, Hüsnü ARSLAN 2025/79 Darıseki 115 14 53,13 Durmuş ŞAHİN 2025/80 Darıseki 115 15 600,71 Fatma ÜNAL, Dursun ÜZÜM, Hatice ÜZÜM 2025/81 Aydoğan 130 51 405,58 Hasan ÖZTÜRK, Süleyman ÖZTÜRK 2025/82 Aydoğan 136 5 443,17 Bektaş YALINCAKLI 2025/83 Aydoğan 136 4 1.733,77 Ali YAYLA, İsmail YAYLA, Kamber YAYLA 2025/84 Aydoğan 137 13 108,8 Mustafa ÖZGEN 2025/85 Aydoğan 137 16 566,69 Osman DANACI 2025/86 Aydoğan 137 19 631,01 Mustafa ÖZGEN 2025/87 Aydoğan 137 18 54,84 İsmail ERDOĞAN 2025/88 Aydoğan 137 20 560,97 Niyazi POLAT 2025/89 Aydoğan 137 21 682,51 Hüseyin POLAT 2025/90 Aydoğan 137 22 81,98 Kadir DANACI 2025/91 Aydoğan 137 25 189,06 Hüseyin YILDIZ 2025/92 Aydoğan 137 24 1.353,15 Ahmet ERDOĞAN 2025/93 Aydoğan 137 29 589,11 Mehmet MALATYA, Necati MALATYA, Ali MALATYA 2025/94 Aydoğan 137 30 240,89 Hatice ÖZTÜRK 2025/95 Aydoğan 137 31 611,86 Mahmut YILDIZ, Ali YILDIZ 2025/96 Aydoğan 142 1 578,85 Ali YILDIZ

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02198538