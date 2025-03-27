Örnek No:55*
T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/408 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/408 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, 474 ada, 207 parsel, 1.Kat+Çatı Katı, 15 Numaralı Bağımsız Bölüm'deki Taşınmazın İzmir 7. İcra Hukuk mahkemesinin2024/548 Esas ve 2025/106 Karar Sayılı Kararı Gereğince
Adresi : İzmir İli, Bornova İlçesi, Kızılay Mahallesi, 513 Sokak, No: 15/2 Adresine Kayıtlı, 1. Kat + Çatı Kat, 15 Nolu Dubleks Mesken Bornova / İZMİR
Yüzölçümü : 525,96 m2
Arsa Payı : 3721/52596
İmar Durumu :Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.06.2024 tarihli krokisinde, söz konusu taşınmazın yer aldığı parselin 1/1000 ölçekli Planda bitişik nizam 2 katlı konut alanı kulanım kararına isabet ettiği ve Ö.A – 5.1 alanda kaldığı, parselin planla belirlenen herhangi bir Kentsel Dönüşüm Alanında kalmadığı belirtilmiştir. Ana taşınmazın 30.05.2013 tarihli yapı ruhsatı ile yapımına başlandığı, 24.09.2014 tarihli yapı kullanma izin belgesi ile tamamlandığı görülmüştür.
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
1-AT Yönetim Planı 23.12.2013
2-Aile Konutudur. (20.09.2021 tarih 27511 yevmiye )
3-Yönetim Planı 23.12.2013
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2025 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 14:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:56
24/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)
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