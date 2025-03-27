T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/408 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2025 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:56

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İli Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, 474 ada, 207 parsel, 1.Kat+Çatı Katı, 15 Numaralı Bağımsız Bölüm'deki TaşınmazınAdresi : İzmir İli, Bornova İlçesi, Kızılay Mahallesi, 513 Sokak, No: 15/2 Adresine Kayıtlı, 1. Kat + Çatı Kat, 15 Nolu Dubleks Mesken Bornova / İZMİRYüzölçümü : 525,96 m2Arsa Payı : 3721/52596İmar Durumu :Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.06.2024 tarihli krokisinde, söz konusu taşınmazın yer aldığı parselin 1/1000 ölçekli Planda bitişik nizam 2 katlı konut alanı kulanım kararına isabet ettiği ve Ö.A – 5.1 alanda kaldığı, parselin planla belirlenen herhangi bir Kentsel Dönüşüm Alanında kalmadığı belirtilmiştir. Ana taşınmazın 30.05.2013 tarihli yapı ruhsatı ile yapımına başlandığı, 24.09.2014 tarihli yapı kullanma izin belgesi ile tamamlandığı görülmüştür.Kıymeti : 5.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:1-AT Yönetim Planı 23.12.20132-Aile Konutudur. (20.09.2021 tarih 27511 yevmiye )3-Yönetim Planı 23.12.2013

24/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02198123