T.C.

ANKARA

35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/171

KARAR NO : 2024/82

Mahkememizin 06.02.2024 tarihli ilamı ile sanık Serkan Dönmez hakkında 2010 ve 2011 takvim yıllarında "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine; sanık Serkan Dönmez'in 2012 takvim yılında sahte fatura düzenlemek suretiyle "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 213 sayılı Kanunun 359/b maddesi gereğince neticeten SANIĞIN 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; sanık Serkan Dönmez'in 2012 takvim yılında sahte fatura kullanmak suretiyle "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 213 sayılı Kanunun 359/b maddesi gereğince neticeten SANIĞIN 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,

Mahkememiz kararının; Radet ve Latife oğlu 11/01/1980 doğumlu, (TC:203*****146) sanık Serkan Dönmez'e tüm uğraşlara rağmen tebliğ edilemediği,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hazırlanan bu hüküm özetinin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 21/03/2025

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