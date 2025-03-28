T.C. ANKARA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/559

KARAR NO : 2023/86

Mahkememizin 16.02.2023 tarihli ilamı ile sanık Sercan Tahmaz hakkında tehdit suçundan TCK'nın 106/1-1.cümlesi uyarınca neticeten 3.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Mahkememiz kararının; Talat ve Melahat oğlu 18/10/1991 doğumlu, (TC:669*****452) sanık Sercan Tahmaz'a tüm uğraşlara rağmen tebliğ edilemediği,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hazırlanan bu hüküm özetinin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 21/03/2025

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