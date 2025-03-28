T.C.

ANKARA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/745

KARAR NO : 2023/520

Mahkememizin 05/09/2023 tarihli ilamı ile sanık Kadir Türe hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan TCK'nın 191/4-1 maddesi uyarınca neticeten 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 58/6-7 maddesi uyarınca sanığın cezasının ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verildiği,

Mahkememiz kararının; Mesut ve Selma oğlu 18/03/1982 doğumlu, (TC:236*****406) sanık Kadir Türe'ye tüm uğraşlara rağmen tebliğ edilemediği,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hazırlanan bu hüküm özetinin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 21/03/2025

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