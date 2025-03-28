T.C.

ANKARA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/13

KARAR NO : 2024/36

Mahkememizin 23.01.2024 tarihli ilamı ile sanık Rıza Akkaya'nın tehdit suçundan TCK'nın 106/1-1. cümlesi uyarınca neticeten 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 58/6-7 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, sanık Rıza Akkaya'nın hakaret suçundan ise TCK'nın 125/1-3.a maddesi uyarınca neticeten 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 58/6-7 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verildiği,

Mahkememiz kararının; Faruk ve Ayşe oğlu 20/06/1983 doğumlu, (TC:181*****408) sanık Rıza Akkaya'ya tüm uğraşlara rağmen tebliğ edilemediği,

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hazırlanan bu hüküm özetinin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 21/03/2025

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