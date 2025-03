T.C.

ANKARA 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/28 Esas

KARAR NO : 2025/39

DAVACI : K.H.

KATILAN : NURETTİN ÇAKIR, Hüseyin ve Fatıma oğlu, 01/01/1965 İSKİLİP doğumlu, ÇORUM, BAYAT, Sağpazar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ahi Mesut Mah. Kürşat Cad. No:90A İç Kapı No:14 Etimesgut/ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:36688161054

KATILAN : SEDAT AKYOL, Şerif ve Gülsüm oğlu, 28/10/1982 ANKARA doğumlu, SAMSUN, VEZİRKÖPRÜ, İmircik mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fatih Mah. Düzgün Cad. No:4 İç Kapı No:37Sincan/ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:67276088330

SANIK : YAVUZ ÜSTÜN, Seyit Ali ve Tansel oğlu, 05/10/1977 ESKİŞEHİR doğumlu, KAYSERİ, MELİKGAZİ, Subaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. İnönü Mah. Çamlık Sokak No : 23/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:30140003944

MÜDAFİİ : Av. MEHMET SELAM ENEZ, Fevzi Çakmak Sokak No: 38/13 KızılayÇankaya/ANKARA

SUÇ : Hırsızlık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama

SUÇ TARİHİ : 29/11/2014 (Sanıklar Can Vural ve Lütfü Çağlar ile Yavuz Üstün'ün katılan Nurettin Çakır'a yönelik hırsızlık suçu yönünden) 27/11/2014 (sanıklar Yavuz Üstün, Nuh Tümer ve Lütfü Çağlar'ınkatılan Sedat Akyol'a yönelik hırsızlık suçu yönünden) 27/11/2014 (sanıklar Yavuz Üstün, Nuh Tümer ve Lütfü Çağlar'ın katılan Sedat Akyol'a yönelik banka kartının kötüye kullanılması suçu yönünden)

SUÇ YERİ : ANKARA

KARAR TARİHİ : 16/01/2025

Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/01/2025 tarihli ilamı ile 142/1.e.2, 245/1, 142/1.e.2 maddesi gereğince cezalandırılan Seyit Ali ve Tansel oğlu, 05/10/1977 doğumlu YAVUZ ÜSTÜN hakkında;

"2-Sanık Yavuz Üstün'ün 29/11/2014 tarihinde katılan Nurettin Çakır'a ait 06 ET 1585 plakalı aracı Can Vural'ın yönlendirmesiyle Lütfü Çağlar ve Nuh Tümer ile birlikte katılanın rızası dışında almak suretiyle üzerineatılı hırsızlık suçunu işlediğinin sabit olduğu, her ne kadar sanık hakkında basit hırsızlık suçundan dava açılmış ise de sanığın eyleminin tahsis ya da kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu, sanık Yavuz Üstün'üntahsis ya da kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu nazara alınarak eylemine uyan TCK'nun 142/1-e maddesi gereğince takdiren sanığın 3 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

-Suçun işlenmesindeki özellikler, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak sanık hakkında TCK'nun62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

-Sanığın kasten işlemiş olduğu hırsızlıksuçu için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nın 53/1 maddesindeki belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, güvenlik tedbirinin uygulanmasına, Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararının infazda nazara alınmasına,

3-Sanıklar Yavuz Üstün, Nuh Tümer ve Lütfü Çağlar'ın 27/11/2014 tarihinde katılan Sedat Akyol'a ait 06 FC 6084 plakalı aracı katılanın rızası dışında almak suretiyle üzerlerineatılı hırsızlık suçunu işlediklerinin sabit olduğu, her ne kadar sanıklar hakkında basit hırsızlık suçundan dava açılmış ise de sanıkların eylemlerinin tahsis ya da kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu, sanıklar Yavuz Üstün, Nuh Tümer ve Lütfü Çağlar'ıntahsis ya da kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçunu işledikleri sabit olduğundan suçun işlenmesindeki özellikler, sanıkların şahsi ve sosyal durumları nazara alınarak eylemlerine uyan TCK'nun 142/1-e maddesi gereğince takdiren AYRI AYRISANIKLARIN 3 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARINA,

-Suçun işlenmesindeki özellikler, verilen cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri nazara alınarak sanıklarhakkında TCK' nun 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

-Sanıkların kasten işlemiş oldukları hırsızlık suçu için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nun 53/1. maddesindeki belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, güvenlik tedbirinin uygulanmasına, Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararının infazda nazara alınmasına,

4-Sanıklar Yavuz Üstün, Nuh Tümer ve Lütfü Çağlar'ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 27/11/2014 tarihinde katılan Sedat Akyol'a ait 06 FC 6084 plakalı aracın içerisinde bulunankatılana ait banka kartını alarak bu banka kartından 980 TL'yi ATM'den çektikleri, bu şekilde üzerlerine atılı banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu işledikleri sabit olduğundan suçun işlenmesindeki özellikler, sanıkların şahsi ve sosyal durumları nazara alınarak eylemlerine uyan TCK'nun 245/1. maddesi gereğince takdiren AYRI AYRISANIKLARIN 3 YIL HAPİS ve 5 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARINA,

-Suçun işlenmesindeki özellikler, verilen cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri nazara alınarak sanıklarhakkında TCK' nun 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

-Sanıklar hakkında hükmolunan gün karşılığı adli para cezalarının TCK'nun 52/1-2-3. maddesi gereğince belirlenen tam gün sayısının sanıkların ekonomik ve diğer şahsi halleri gözönünde bulundurularak bir gün karşılığı olarak takdir edilen 20 TL ile çarpılması suretiyle paraya çevrilerek sanıkların ayrı ayrı 100TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

- Sanıklara hükmolunan adli para cezalarının miktarı, sanıkların ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak TCK'nun 52/4. maddesi gereğince taksitlendirme yapılmasına yer olmadığına,

-Sanıkların neticeten ayrı ayrı 3 YIL HAPİS ve 5 GÜN KARŞILIĞI 100 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

-Sanıkların kasten işlemiş oldukları banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak, TCK'nun 53/1. maddesindeki belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, güvenlik tedbirinin uygulanmasına, Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararının infazda nazara alınmasına"ilişkin yokluğunda verilen kararın bildirmiş olduğu adresine usulüne uygun olarak tebliğ edilemediği, sanığın mernis adresinin de bulunmadığı anlaşıldığından, kararın sanığa 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde bulunan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek yayın tarihinden itibaren 2 hafta sonra kararın sanık YAVUZ ÜSTÜN'e tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Zabıt Katibine yapılacak beyan veya mahkemeye verilecek dilekçeyle İstinaf yoluna başvurabileceği (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde) süresinde başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 20.03.2025

