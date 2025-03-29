T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2015/108 Esas

KARAR NO : 2015/511

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak, Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması, 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/09/2015 tarihli ilamı ile 3/10, 3/1-1.cümle, 3/18 maddesi gereğince 100 TL ADLİ PARA, 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Selim ve Fethiye oğlu, 01/04/1972 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı MAMDOUH SALEM ASHOUR ABBAS MOHAMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.03.2025

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