Giriş Tarihi: 14.04.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 07:39
T.C.ÇINAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas no: 2024/567 - 604 Esas Sayılı Dosyalar
ÇINAR 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)
Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer : Diyarbakır ili Çınar İlçesi Beneklitaş Köyü / Mahallesi
2024/567 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 23 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :15.746,71 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- KUDRET ÇİMEN - 10814098360
2024/568 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 24 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :25.072,06 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- MUSTAFA TURĞUT - 29959460352
2024/569 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 25 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :50.877,95 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDURAHMAN KARAASLAN-11924061374
2024/570 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 26 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :23.303,45 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674
2024/571 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 27 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :9.415,57 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- MUSTAFA KARAASLAN-11906061958
2- NECMETTİN KARAASLAN-11903062002
2024/572 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 28 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :11.981,83 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDURAHMAN KARAASLAN-11771066492
2- FAHRETTİN KARAASLAN-11774066338
3- FIRAT KARAASLAN-11756066912
4- MİZBAH KARAASLAN-11777066274
2024/573 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 29 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :18.017,24 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- HADİ KARAASLAN-11783066046
2- MEHMET KARAASLAN-11786065992
2024/574 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 30 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :9.455,55 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- NECMETTİN KARAASLAN-11903062002
2- RAMAZAN KARAASLAN-68119257470
2024/575 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 31 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :15.000,00 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- BEHCET KARAASLAN-11876062900
2024/576 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 32 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :15.007,45 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- EMİNE ÇETİN-36877230028
2024/577 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 33 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :50.000,00 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ŞÜKRİYE ÇETİN-36880229996
2024/578 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 34 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :16.624,77 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- SİNAN KARAASLAN-11912061720
2024/579 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 35 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :17.287,61 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- MEHMET RIFAT KARAASLAN-11918061502
2- NUSRET KARAASLAN-11909061894
2024/580 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 36 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :69.212,87 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674
2024/581 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 37 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :38.031,93 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDURAHMAN KARAASLAN-11924061374
2024/582 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 38 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :18.671,60 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- BEHCET KARAASLAN-11876062900
2024/583 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 39 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :24.646,27 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- HADİ KARAASLAN-11783066046
2- MEHMET KARAASLAN-11786065992
2024/584 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 40 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :22.394,06 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- NECMETTİN KARAASLAN-11903062002
2024/585 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 41 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :25.462,42 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- MUSTAFA KARAASLAN-11906061958
2024/586 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 42 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :33.851,28 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- NUSRET KARAASLAN-11909061894
2- SİNAN KARAASLAN-11912061720 -
2024/587 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 43 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :30.783,51 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- MEHMET RIFAT KARAASLAN-11918061502
2- RAMAZAN KARAASLAN-68119257470
2024/588 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 44 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :10.539,91 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- İBRAHİM ÇİFTÇİ-11384079384
2024/589 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 45 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :15.648,23 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- AHMET ÇİFTÇİ-11354080372
2- MAHMUT ÇİFTÇİ-11348080500
3- MUSTAFA ÇİFTÇİ-11345080664
2024/590 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 46 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :57.759,01 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674 2- ABDURAHMAN KARAASLAN-119240613743- ALİ CİN-10979092838 4- EMİNE ÇETİN-368772300285- HAŞİM AYDIN-31435411192 6- KUTBETTİN ATEŞ-43414011750 7- MAHMUT ÇİFTÇİ-11348080500 8- MAHMUT ÇİMEN-10838097578 9- MEHMET ATEŞ-43411011814 10- MEHMET CİN-43306015316 11- MEHMET ÇİFTÇİ-113570802112- MEHMET ÇİMEN-10832097796 13- MEHMET ALİ PİÇAK-36175253170 14- MİZBAH KARAASLAN-11777066274 15- ŞEMSETTİN ATEŞ-43426011304 16- ŞEVKET ÇİMEN-10853097058
MÜTEVEFFA/(LAR) : ALİ CİN, BİŞAR ATEŞ, HAMZA AYDIN, İBRAHİM ÇİFTÇİREMZİYE AKYÜZ
2024/591 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 47 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :31.961,72 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- 1- KAMİL TURĞUT-30001458944 2- MEHMET İSA TURĞUT-299564604163- MUSTAFA TURĞUT-29959460352 4- RAMAZAN TURĞUT-298544638545- SULHATTİN TURĞUT-299504606346- SÜLEYMAN TURĞUT-29962460288 7- ŞEMSETTİN TURĞUT-29947460708
2024/592 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 129 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :52.191,45 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1-AHMET ÇİMEN-10829097860
2024/593 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 128 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :15.208,02 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- KUDRET ÇİMEN-10814098360
2024/594 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 127 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :7.944,55 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ZİNNET CİN-10886095984
2024/595 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 126 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :142.130,37 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDURAHMAN KARAASLAN-11924061374
2024/596 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 125 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :57.283,55 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ERCAN KARAASLAN-11879062846
2024/597 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 124 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :143.959,07 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDURAHMAN KARAASLAN-11924061374
2024/598 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 123 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :102.202,39 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- EMİNE ÇETİN-36877230028
2- ŞÜKRİYE ÇETİN-36880229996
2024/599 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 122 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :141.098,32 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674
2024/600 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 121 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :37.397,82 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674 2- ABDURAHMAN KARAASLAN-11924061374 3- ALİ CİN-109790928384- EMİNE ÇETİN-36877230028 5- HAŞİM AYDIN-31435411192 6- KUTBETTİN ATEŞ-43414011750 7- MAHMUT ÇİFTÇİ-11348080500 8- MAHMUT ÇİMEN-10838097578 9- MEHMET ATEŞ-43411011814 10- MEHMET CİN-43306015316 11- MEHMET ÇİFTÇİ-11357080218 12- MEHMET ÇİMEN-10832097796 3- MEHMET ALİ PİÇAK-36175253170 14- MİZBAH KARAASLAN-11777066274 15- ŞEMSETTİN ATEŞ-43426011304 16- ŞEVKET ÇİMEN-10853097058
MÜTEVEFFA/(LAR) : ALİ CİN - BİŞAR ATEŞ - HAMZA AYDIN
İBRAHİM ÇİFTÇİ - REMZİYE AKYÜZ
2024/601 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 113 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :34.031,43 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674
2024/602 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 92 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :10.584,42 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- 1- AHMET CİN-10883096038 2- ALİ CİN-10979092838 3- MEHMET TÜFENK-43252017150 4- RAMAZAN CİN-43288015922
2024/603 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 73 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :26.078,26 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- KUTBETTİN ATEŞ-43414011750
2024/604 Esas Sayılı Dava Dosyası :
Parsel : 103 Ada 60 Parsel Sayılı
Kamulaştırılacak alan :10.542,07 Metrekare
Vasfı :Tarla
Malikleri : 1- ABDURRAHMAN PİÇAK-36220251618
2- MEHMET ALİ PİÇAK-36175253170
Kamulaştırmayı yapan İdare : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU - ANKARA
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve maliği yazılan taşınmazın 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup buna ilişkin yukarıda belirtilen ilgililer adına Mahkememizde Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davaları açılmıştır.
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30güniçerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Kamulaştırma Kanunu 14. Maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
c) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Diyarbakır Çınar Şubesine yatırılacağı,
d) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
e) İşbu ilanın yukarıda ismi yazılı davalılara ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10/4. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02204010