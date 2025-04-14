T.C.ÇINAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas no: 2024/567 - 604 Esas Sayılı Dosyalar

ÇINAR 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer : Diyarbakır ili Çınar İlçesi Beneklitaş Köyü / Mahallesi

2024/567 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 23 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :15.746,71 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- KUDRET ÇİMEN - 10814098360

2024/568 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 24 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :25.072,06 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- MUSTAFA TURĞUT - 29959460352

2024/569 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 25 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :50.877,95 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDURAHMAN KARAASLAN-11924061374

2024/570 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 26 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :23.303,45 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674

2024/571 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 27 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :9.415,57 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- MUSTAFA KARAASLAN-11906061958

2- NECMETTİN KARAASLAN-11903062002

2024/572 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 28 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :11.981,83 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDURAHMAN KARAASLAN-11771066492

2- FAHRETTİN KARAASLAN-11774066338

3- FIRAT KARAASLAN-11756066912

4- MİZBAH KARAASLAN-11777066274

2024/573 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 29 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :18.017,24 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- HADİ KARAASLAN-11783066046

2- MEHMET KARAASLAN-11786065992

2024/574 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 30 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :9.455,55 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- NECMETTİN KARAASLAN-11903062002

2- RAMAZAN KARAASLAN-68119257470

2024/575 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 31 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :15.000,00 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- BEHCET KARAASLAN-11876062900

2024/576 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 32 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :15.007,45 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- EMİNE ÇETİN-36877230028

2024/577 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 33 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :50.000,00 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ŞÜKRİYE ÇETİN-36880229996

2024/578 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 34 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :16.624,77 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- SİNAN KARAASLAN-11912061720

2024/579 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 35 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :17.287,61 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- MEHMET RIFAT KARAASLAN-11918061502

2- NUSRET KARAASLAN-11909061894

2024/580 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 36 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :69.212,87 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674

2024/581 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 37 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :38.031,93 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDURAHMAN KARAASLAN-11924061374

2024/582 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 38 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :18.671,60 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- BEHCET KARAASLAN-11876062900

2024/583 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 39 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :24.646,27 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- HADİ KARAASLAN-11783066046

2- MEHMET KARAASLAN-11786065992

2024/584 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 40 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :22.394,06 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- NECMETTİN KARAASLAN-11903062002

2024/585 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 41 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :25.462,42 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- MUSTAFA KARAASLAN-11906061958

2024/586 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 42 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :33.851,28 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- NUSRET KARAASLAN-11909061894

2- SİNAN KARAASLAN-11912061720 -

2024/587 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 43 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :30.783,51 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- MEHMET RIFAT KARAASLAN-11918061502

2- RAMAZAN KARAASLAN-68119257470

2024/588 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 44 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :10.539,91 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- İBRAHİM ÇİFTÇİ-11384079384

2024/589 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 45 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :15.648,23 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- AHMET ÇİFTÇİ-11354080372

2- MAHMUT ÇİFTÇİ-11348080500

3- MUSTAFA ÇİFTÇİ-11345080664

2024/590 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 46 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :57.759,01 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674 2- ABDURAHMAN KARAASLAN-119240613743- ALİ CİN-10979092838 4- EMİNE ÇETİN-368772300285- HAŞİM AYDIN-31435411192 6- KUTBETTİN ATEŞ-43414011750 7- MAHMUT ÇİFTÇİ-11348080500 8- MAHMUT ÇİMEN-10838097578 9- MEHMET ATEŞ-43411011814 10- MEHMET CİN-43306015316 11- MEHMET ÇİFTÇİ-113570802112- MEHMET ÇİMEN-10832097796 13- MEHMET ALİ PİÇAK-36175253170 14- MİZBAH KARAASLAN-11777066274 15- ŞEMSETTİN ATEŞ-43426011304 16- ŞEVKET ÇİMEN-10853097058

MÜTEVEFFA/(LAR) : ALİ CİN, BİŞAR ATEŞ, HAMZA AYDIN, İBRAHİM ÇİFTÇİREMZİYE AKYÜZ

2024/591 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 47 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :31.961,72 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- 1- KAMİL TURĞUT-30001458944 2- MEHMET İSA TURĞUT-299564604163- MUSTAFA TURĞUT-29959460352 4- RAMAZAN TURĞUT-298544638545- SULHATTİN TURĞUT-299504606346- SÜLEYMAN TURĞUT-29962460288 7- ŞEMSETTİN TURĞUT-29947460708

2024/592 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 129 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :52.191,45 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1-AHMET ÇİMEN-10829097860

2024/593 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 128 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :15.208,02 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- KUDRET ÇİMEN-10814098360

2024/594 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 127 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :7.944,55 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ZİNNET CİN-10886095984

2024/595 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 126 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :142.130,37 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDURAHMAN KARAASLAN-11924061374

2024/596 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 125 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :57.283,55 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ERCAN KARAASLAN-11879062846

2024/597 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 124 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :143.959,07 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDURAHMAN KARAASLAN-11924061374

2024/598 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 123 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :102.202,39 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- EMİNE ÇETİN-36877230028

2- ŞÜKRİYE ÇETİN-36880229996

2024/599 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 122 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :141.098,32 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674

2024/600 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 121 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :37.397,82 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674 2- ABDURAHMAN KARAASLAN-11924061374 3- ALİ CİN-109790928384- EMİNE ÇETİN-36877230028 5- HAŞİM AYDIN-31435411192 6- KUTBETTİN ATEŞ-43414011750 7- MAHMUT ÇİFTÇİ-11348080500 8- MAHMUT ÇİMEN-10838097578 9- MEHMET ATEŞ-43411011814 10- MEHMET CİN-43306015316 11- MEHMET ÇİFTÇİ-11357080218 12- MEHMET ÇİMEN-10832097796 3- MEHMET ALİ PİÇAK-36175253170 14- MİZBAH KARAASLAN-11777066274 15- ŞEMSETTİN ATEŞ-43426011304 16- ŞEVKET ÇİMEN-10853097058

MÜTEVEFFA/(LAR) : ALİ CİN - BİŞAR ATEŞ - HAMZA AYDIN

İBRAHİM ÇİFTÇİ - REMZİYE AKYÜZ

2024/601 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 113 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :34.031,43 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDULLAH ÇETİN-36799232674

2024/602 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 92 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :10.584,42 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- 1- AHMET CİN-10883096038 2- ALİ CİN-10979092838 3- MEHMET TÜFENK-43252017150 4- RAMAZAN CİN-43288015922

2024/603 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 73 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :26.078,26 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- KUTBETTİN ATEŞ-43414011750

2024/604 Esas Sayılı Dava Dosyası :

Parsel : 103 Ada 60 Parsel Sayılı

Kamulaştırılacak alan :10.542,07 Metrekare

Vasfı :Tarla

Malikleri : 1- ABDURRAHMAN PİÇAK-36220251618

2- MEHMET ALİ PİÇAK-36175253170

Kamulaştırmayı yapan İdare : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU - ANKARA

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve maliği yazılan taşınmazın 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup buna ilişkin yukarıda belirtilen ilgililer adına Mahkememizde Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davaları açılmıştır.

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30güniçerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Kamulaştırma Kanunu 14. Maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

c) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ziraat Bankası Diyarbakır Çınar Şubesine yatırılacağı,

d) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

e) İşbu ilanın yukarıda ismi yazılı davalılara ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10/4. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02204010