ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale "Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL" adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi ve şartname uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

SIRA NO KİRALANACAK TAŞINMAZIN TANIMI

KİRALAMA SÜRESİ

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati 1 Arnavutköy İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Berkkan Sokak No:3 adresinde bulunan Şehit Er İlyas Bozkır Parkı içerisindeki 74 m² alanlı yapı 3 (üç) Yıl

24.000-TL

2.160,00-TL

24.04.2025

11.00 2 Arnavutköy İlçesi Merkez Mahallesi Köprülü Sokak No:19 adresinde bulunan Balkan Türkleri Parkı içerisindeki 100 m² alanlı yapı 3 (üç) Yıl

24.000-TL

2.160,00-TL

24.04.2025

11.10 3 Arnavutköy İlçesi Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokak No:13 adresinde bulunan Adnan Menderes Parkı içerisindeki 125 m² alanlı yapı 3 (üç) Yıl

24.000-TL

2.160,00-TL

24.04.2025

11.20 4 Arnavutköy İlçesi Nenehatun Mahallesi Hüşyar Sokak No:13 adresinde bulunan Kâtip Çelebi Parkı içerisindeki 120 m² alanlı yapı 3 (üç) Yıl

24.000-TL

2.160,00-TL

24.04.2025

11.30 5 Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahallesi Mevlâna Caddesi No:199 adresinde toplam 103,00 m² alanlı büfe 3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 72.000-TL

6.480,00- TL

24.04.2025

11.40 6 Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi 1734 parsel Gaziler Sokak No:38 adresindeki 126,00 m² alanlı dükkân 3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 132.000-TL

11.880,00-TL

24.04.2025

11.50 7 Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi Hadımköy-Ömerli Caddesi No:60/B adresinde bulunan dükkân 3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 54.000-TL

4.860,00 TL

24.04.2025

12.00 8 Arnavutköy İlçesi Ömerli mahallesi Porsuk sokak, Ömerli Bölge Parkı içerisinde yer alan, 800 m² alanlı futbol sahası ve 144 m2 tesis alanı 3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 120.000-TL

10.800,00-TL

24.04.2025

12.10 9 Arnavutköy İlçesi Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül Caddesi ile Kaşgarlı Mahmut Caddesi kesişimin de yer alan ek krokide de gösterilen 1631 m² alanlı yer 3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 288.000-TL

25.920,00-TL

24.04.2025

12.20 10 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/A adresinde bulunan 38m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 120.000-TL

10.800,00-TL

24.04.2025

12.30 11 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/D adresinde bulunan 38m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 120.000-TL

10.800,00-TL

24.04.2025

13.30 12 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/E adresinde bulunan 27m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

13.40 13 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/F adresinde bulunan 27m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

13.50 14 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/H adresinde bulunan 27m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

14.00 15 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/I adresinde bulunan 27m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

14.10 16 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/K adresinde bulunan 27m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

14.20 17 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/L adresinde bulunan 27m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

14.30 18 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/M adresinde bulunan 27m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

14.40 19 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/O adresinde bulunan 27m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

14.50 20 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/P adresinde bulunan 27m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

15.00 21 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/S adresinde bulunan 27m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

15.10 22 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/T adresinde bulunan 28m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 90.000-TL

8.100,00-TL

24.04.2025

15.20

23 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/B adresinde bulunan 12m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 72.000-TL

6.480,00-TL

24.04.2025

15.30 24 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/C adresinde bulunan 12m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 72.000-TL

6.480,00-TL

24.04.2025

15.40 25 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/G adresinde bulunan 12m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 72.000-TL

6.480,00-TL

24.04.2025

15.50 26 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/J adresinde bulunan 12m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 72.000-TL

6.480,00-TL

24.04.2025

16.00 27 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/N adresinde bulunan 12m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 72.000-TL

6.480,00-TL

24.04.2025

16.10 28 Arnavutköy İlçesi Bolluca Mahallesi Bolluca Kapalı Pazar içeresinde No:8/R adresinde bulunan 12m² alanlı dükkân

3 (üç) Yıl

KDV DAHİL 72.000-TL

6.480,00-TL

24.04.2025

16.20



Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

Madde 4: İlan sıra numarası 5- 7- 8 olan taşınmazlar için işin niteliğine göre sadece tüzel kişiler katılacaktır.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi, Nüfus kayıt örneği sureti, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 5: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat 10.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02203928