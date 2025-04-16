İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



1 (Bir) Yıllık İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/524997

1-İdarenin a) Adı : KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI b) Adresi : Beylerbeyi Mahallesi Abdullah Ağa Caddesi No:16/A 34676 Beylerbeyi ÜSKÜDAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02165314000/5454 - 2163349196 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 1 (Bir) Yıllık İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul, Trabzon-Giresun, Kocaeli, Mersin, Antalya, Samsun, İzmir ve Çanakkale İllerinde bulunan Kuruluşumuza bağlı birimlerde çalışan personeller için Teknik Şartnamelerde belirtilen aylık sürelerde ve miktarlar doğrultusunda 1 (Bir) yıl boyunca işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : -Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Merkez Binası: Beylerbeyi Mah. Abdullahağa Cad. 16/A Üsküdar/İstanbul -İstanbul GTHO Amirliği: İstinye Mah. İstinye Cad. Eski Tersane İçi Mevkii No:1 İstinye/İstanbul -Kıyı Emniyetine Bağlı Sefaköy Yerleşkesi: Beşyol Mah. İnönü Cad. No:3/1 34295 Sefaköy/Küçükçekmece/İstanbul -Fenerler Atölyesi: Kemerburgaz Devlet Yolu, 3.Kolordu Muhabere Alayı Yanı No:7 Hasdal Yerleşkesi Kemerburgaz/Eyüpsultan/İstanbul -Yelkenkaya Feneri: Dil İskelesi Gebze/ Kocaeli -Giresun Başteknisyenlik: Gedikkaya Mah. Sanayi Sitesi 33 Nolu Sokak 22/3-4 28100 Giresun -Giresun Tahsilat Servisi: Sultan Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No:9 Liman İçi/Giresun -Trabzon Müdürlüğü: İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sokak No:2 Ortahisar/Trabzon -İzmit GTHO Amirliği: Güney Mah. Derya Cad. No:27 Tütünçiftlik/Körfez/Kocaeli -Mersin GTHO Amirliği: Yeni Mah. İsmet İnönü Bulvarı 101. Cad.5307. Sokak No:4 Akdeniz/Mersin -Mersin Fenerler Baş Teknisyenliği: Yeni Mah. İsmet İnönü Bulvarı 101. Cad.5307. Sokak No:4 Akdeniz/Mersin -Antalya Müdürlüğü: Liman Mahallesi Liman Caddesi No:18 Konyaaltı/Antalya -Antalya Fenerler Baş Teknisyenliği: Demre Yolu Üzeri Deniz Feneri İstasyonu Dış Kapı No:PK:44/İç Kapı No:0 Finike/Antalya -Samsun Müdürlüğü: Liman Mah. Atatürk Bulvarı, Denizdibi Tarama Baş Mühendisliği Yerleşkesi, No:24 İlkadım/Samsun -Sinop Feneri: Abalı Köyü Kurt Kuyusu Küme Evler İnceburun Feneri/Sinop -İzmir Müdürlüğü: Akdeniz Mah. Akdeniz Cad. Reyent İş Merkezi No:1 Kat:2 Pasaport/İzmir -İzmir GTHO Amirliği: 75. Yıl Mah. 1609 Sok. No:12 Bayraklı/İzmir -İzmir Fenerler teknisyenliği: Liman Cad. No:35 Umurbey Mah. Deniz Dibi Tarama Başmühendisliği Melez Yerleşkesi Konak/İzmir -Muğla Fethiye Fenerler Baş Teknisyenliği: 2.Karagözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. Fethiye/MUĞLA -Çanakkale Müdürlüğü : İsmetpaşa Mh. İnönü cd. No:141 kat2 7-8-9-10-11 merkez/Çanakkale -Çanakkale GTHO Amirliği: Akbaş Mevkii 17900 Eceabat/Çanakkale -Çanakkale Fenerler Teknisyenliği: Cumhuriyet Mahallesi Dalyan 28. Sokak No:7 Kepez/Çanakkale ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.05.2025 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İhale Toplantı Salonu, Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi No: 16/A Beylerbeyi/Üsküdar/İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlarda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işyeri hekimliği hizmeti veya iş güvenliği uzmanlığı hizmeti verilen her türlü iş benzer iş kabul edilecektir.

2-İhale konusu hizmet alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02206665