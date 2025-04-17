Giriş Tarihi: 18.04.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 00:27
T.C.
TORTUM
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 27/11/2019 tarihli Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/182-183-184-185-186 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.15/04/2025
İLİ: ERZURUM İLÇESİ:TORTUM
|S.No:
|Esas No:
|Mahallesi
|Maliki
|Pay
|Ada
|Parsel No:
|Yüz Ölçümü (m²)
|Vasfı
|Duruşma
Tarihi
|Duruşma Saati
|1-
|2025/182
|Meydanlar
|Faris Demirci
Necip Demirci
|1/2
1/2
|105
|11
|5,29 Kısmi
485,95 Daimi
İrtifak
|Çayır
|10.07.2025
|09:20
|2-
|2025/183
|Meydanlar
|Yusuf Karaçelik
|Tam
|116
|19
|334,01 Daimi
İrtifak
|Tarla
|10.07.2025
|09:23
|3-
|2025/184
|Meydanlar
|YusufKaraçelik
|Tam
|116
|21
|10,13 kısmi,
883,76 daimi
İrtifak
|Tarla
|10.07.2025
|09:25
|4-
|2025/185
|Meydanlar
|Recep Beyazlı
İbrahim Beyazlı
|1/2
1/2
|116
|23
|5,29 Kısmi
295,31 Daimi
İrtifak
|Tarla
|10.07.2025
|09:28
|5-
|2025/186
|Meydanlar
|Müşerref Beyaz
Fuat Yaldızoğlu
Fatma Beyaz
Rahime Beyaz
Ali İhsan Beyaz
Muhammet Hanifi Beyaz
Şenay Beyaz
|1/6
1/6
1/6
1/6
1/24
1/24
1/12
|102
|26
|889,92
Daimi İrtifak
|Çayır
|10.07.2025
|09:03
1/1
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02207793