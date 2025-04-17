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Giriş Tarihi: 18.04.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 00:27

T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.
TORTUM
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 27/11/2019 tarihli Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/182-183-184-185-186 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.15/04/2025

İLİ: ERZURUM İLÇESİ:TORTUM

S.No: Esas No: Mahallesi Maliki Pay Ada Parsel No: Yüz Ölçümü (m²) Vasfı Duruşma
Tarihi		 Duruşma Saati
1- 2025/182 Meydanlar Faris Demirci
Necip Demirci		 1/2
1/2		 105 11 5,29 Kısmi
485,95 Daimi
İrtifak		 Çayır 10.07.2025 09:20
2- 2025/183 Meydanlar Yusuf Karaçelik Tam 116 19 334,01 Daimi
İrtifak		 Tarla 10.07.2025 09:23
3- 2025/184 Meydanlar YusufKaraçelik Tam 116 21 10,13 kısmi,
883,76 daimi
İrtifak		 Tarla 10.07.2025 09:25
4- 2025/185 Meydanlar Recep Beyazlı
İbrahim Beyazlı		 1/2
1/2		 116 23 5,29 Kısmi
295,31 Daimi
İrtifak		 Tarla 10.07.2025 09:28
5- 2025/186 Meydanlar Müşerref Beyaz
Fuat Yaldızoğlu
Fatma Beyaz
Rahime Beyaz
Ali İhsan Beyaz
Muhammet Hanifi Beyaz
Şenay Beyaz		 1/6
1/6
1/6
1/6
1/24
1/24
1/12		 102 26 889,92
Daimi İrtifak		 Çayır 10.07.2025 09:03

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#ilan.gov.tr Basın No:ILN02207793

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T.C. TORTUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
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