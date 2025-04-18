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Giriş Tarihi: 19.04.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 00:34

T.C. CİDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:53*

T.C.
CİDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Nasuh Mahallesi 125 Ada 181 Parsel Cide / KASTAMONU
Yüzölçümü : 5.905,42 m2
Kıymeti : 8.859.130,00 TLKDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 13:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 13:33

Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr)adresinden bilgi edinilebilir. 01/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02207523

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T.C. CİDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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