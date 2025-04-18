Giriş Tarihi: 19.04.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 00:34
Örnek No:53*
T.C.
CİDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/18 SATIŞ
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 13:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 13:33
Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr)adresinden bilgi edinilebilir. 01/10/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02207523