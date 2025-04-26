T.C. İSTANBUL 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.24950659-2024/77-Ceza Dava Dosyası

Konu : Sanık AVİRMED GANZORİĞ

DOSYA NO : 2024/77

KARAR NO : 2025/189

Elde ve Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05.03.2025 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasının TCK'nun 142/2-b maddesi ve aynı kanunun 61.maddesi gereği, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi ve sabıkasız geçmişi lehine indirim nedeni kabul edilerek TCK'nın 62 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCEDEN 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş ancak sanık AVİRMED GANZORİG tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 24.04.2025

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