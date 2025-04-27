T.C.

FETHİYE

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/102 Esas 08.04.2025

Konu : İlan metni

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davacılardan Ayşe Erten'in davasının kabulü ile davaya konu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Eldirek Mahallesinde bulunan kuzeyinde 149 ada 142 parsel sayılı taşınmaz, güneyinde yol, doğusunda davacılardan Ahmet Dostabakan'ın zilyetliğindeki tapusuz taşınmaz, batısında yine 149 ada 142 parsel ve tapusuz taşınmaz bulunan, yaklaşık 970 metrekarelik tapusuz taşınmaza yeni bir ada parsel numarası verilerek davacı Ayşe Erten adına tapuya kayıt ve tesciline,

Davacılardan Ahmet Dostabakan'ın davasının kabulü ile davaya konu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Eldirek Mahallesinde bulunan kuzeyinde 149 ada 144 parsel sayılı taşınmaz, güneyinde yol, doğusunda Ayşe Paksoy'un zilyetliğindeki tapusuz taşınmaz, batısında davacılardan Ayşe Erten'in zilyetliğindeki tapusuz taşınmaz bulunan, yaklaşık 400 metrekarelik tapusuz taşınmaza yeni bir ada parsel numarası verilerek davacı Ahmet Dostabakan adına tapuya kayıt ve tesciline,

Davacılardan Ayşe Paksoy davaya konu Muğla İli, Fethiye İlçesi, Eldirek Mahallesinde bulunan kuzeyinde 149 ada 145 parsel sayılı taşınmaz, güneyinde yol, doğusunda tapusuz taşınmaz, batısında davacılardan Ahmet Dostabakan'ın zilyetliğindeki tapusuz taşınmaz bulunan, yaklaşık 300 metrekarelik tapusuz taşınmaza yeni bir ada parsel numarası verilerek davacı Ayşe Paksoy adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiştir.

Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmazlar ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/102 Esas sayılı dosyasına müracat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları (TMK'nun 713/4)maddeleri uyarınca İLANEN tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02213623