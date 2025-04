İHALE İLANI

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Sıra No Mahalle Ada Parsel Hisse Oranı Alan (m²) Cinsi Kulanım Amacı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi-Saati İhale Usulü 1 Saray 98153 2 445,56 6206 Arsa Konut-E:1.40-Yençok:21 Kat 3.074.364,00 TL 92.230,92 TL 15.05.2025 – 10:00 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 2 Saray 98159 3 589,31 7699 Arsa Konut-E:1.40-Yençok:24 Kat 4.125.170,00 TL 123.755,10 TL 15.05.2025 – 10:10 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 3 Saray 98233 1 2437,03 5242.69 Arsa Konut-E:1.40-Yençok:21 Kat 16.084.398,00 TL 482.531,94 TL 15.05.2025 – 10:20 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi 4 Saray 98252 4 645,5 5154 Arsa Konut-E:1.40-Yençok:21 Kat 4.324.850,00 TL 129.745,50 TL 15.05.2025 – 10:30 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 5 Saray 98143 4 739,56 6447,88 Arsa Konut E:1.40 Yençok:21 Kat 4.437.360,00 TL 133.120,80 TL 15.05.2025 – 10:40 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 6 Pursaklar 95592 3 437,58 8699 Arsa Konut-E:1.40-Yençok:24 Kat 3.194.334,00 TL 95.830,02 TL 15.05.2025 – 10:50 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 7 Pursaklar 95636 3 779,1 6179 Arsa Konut-E:1.40-Yençok:21 Kat 6.466.530,00 TL 193.995,90 TL 15.05.2025 – 11:00 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 8 Saray 98144 5 3397,4 4800 Arsa Konut E:1.40 Yençok:21 Kat 17.326.740,00 TL 519.802,20 TL 15.05.2025 – 11:10 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi 9 Saray 98984 5 775 775 Arsa Konut E:0,80 Yençok:2 kat 4.185.000,00 TL 125.550,00 TL 15.05.2025 – 11:20 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 10 Saray 98495 6 1325 1325 Arsa Konut E:0,50 Yençok:2 kat 8.612.500,00 TL 258.375,00 TL 15.05.2025 – 11:30 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 11 Saray 99016 1 732 732 Arsa Konut E:0,80 Yençok:2 kat 4.758.000,00 TL 142.740,00 TL 15.05.2025 – 11:40 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 12 Sirkeli 418 1 11142 11142 Arsa A-3 kat Taks:0,30 Kaks:0,90 15.598.800,00 TL 467.964,00 TL 15.05.2025 – 11:50 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi 13 Sirkeli 685 5 1000 1000 Arsa A-2 kat Taks:0,30 Kaks:0,60 1.800.000,00 TL 54.000,00 TL 15.05.2025 – 12:00 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 14 Sirkeli 490 4 886 886 Arsa A-2 kat Taks:0,30 Kaks:0,60 1.594.800,00 TL 47.844,00 TL 15.05.2025 – 12:10 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi

15



Sirkeli 490 6 890 890 Arsa A-2 kat Taks:0,30 Kaks:0,60 1.602.000,00 TL 48.060,002 TL 15.05.2025 – 12:20 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi

Sıra No Mahallesi Kiraya Verilecek Yer Vasfı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi-Saati İhale Usulü 1 Tevfik İleri 95076 ada 1 parsel önündeki 58,08 m²'lik yerinin 3 yıllığına kiraya verilmesi Büfe 540.000,00 TL + K.D.V. 16.200,00 TL 15.05.2025 - 12:30 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 2 Gümüşoluk Pursaklar 98914 ada 1 parsel yer alan kurban satış yeri, kesim alanı ve donatılarının 15.06.2025 tarihine kadar kiraya verilmesi Kurban Pazar Alanı 120.000,00 TL + K.D.V. 3.600,00 TL 15.05.2025 - 12:40 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi

1. İdareye İlişkin Bilgiler:1.1. İdarenin:a) Adı : Pursaklar Belediye Başkanlığıb) Adresi : Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar/Ankarac) Telefon numarası : 444 9 709ç) Elektronik posta adresi : sinankuplay@pursaklar.bel.tr.d) İlgili personel : Sinan KUPLAY - Ümit Gökay BAŞ – İbrahim HAMZAOĞLU1.2. İstekliler, ihaleler ile ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler;2.1. İhalenin konusu;



2.2. Kiraya verilecek alanlar, krokisi ve ihale şartnamesi Pursaklar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir.

2.3. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler: İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

2.4. İhalenin yapılacağı adres: Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat:1 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara

3.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa mail numarası belgeye eklenecektir. ),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,

3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

4. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

5. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

6. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

7. İlanda belirtilmeyen hususlar konusunda şartname hükümleri geçerlidir.

