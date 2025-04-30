Giriş Tarihi: 30.04.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:51
İHALE İLANI
PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
|Sıra No
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Hisse Oranı
|Alan (m²)
|Cinsi
|Kulanım Amacı
|Muhammen Bedeli (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi-Saati
|İhale Usulü
|1
|Saray
|98153
|2
|445,56
|6206
|Arsa
|Konut-E:1.40-Yençok:21 Kat
|3.074.364,00 TL
|92.230,92 TL
|15.05.2025 – 10:00
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|2
|Saray
|98159
|3
|589,31
|7699
|Arsa
|Konut-E:1.40-Yençok:24 Kat
|4.125.170,00 TL
|123.755,10 TL
|15.05.2025 – 10:10
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|3
|Saray
|98233
|1
|2437,03
|5242.69
|Arsa
|Konut-E:1.40-Yençok:21 Kat
|16.084.398,00 TL
|482.531,94 TL
|15.05.2025 – 10:20
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi
|4
|Saray
|98252
|4
|645,5
|5154
|Arsa
|Konut-E:1.40-Yençok:21 Kat
|4.324.850,00 TL
|129.745,50 TL
|15.05.2025 – 10:30
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|5
|Saray
|98143
|4
|739,56
|6447,88
|Arsa
|Konut E:1.40 Yençok:21 Kat
|4.437.360,00 TL
|133.120,80 TL
|15.05.2025 – 10:40
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|6
|Pursaklar
|95592
|3
|437,58
|8699
|Arsa
|Konut-E:1.40-Yençok:24 Kat
|3.194.334,00 TL
|95.830,02 TL
|15.05.2025 – 10:50
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|7
|Pursaklar
|95636
|3
|779,1
|6179
|Arsa
|Konut-E:1.40-Yençok:21 Kat
|6.466.530,00 TL
|193.995,90 TL
|15.05.2025 – 11:00
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|8
|Saray
|98144
|5
|3397,4
|4800
|Arsa
|Konut E:1.40 Yençok:21 Kat
|17.326.740,00 TL
|519.802,20 TL
|15.05.2025 – 11:10
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi
|9
|Saray
|98984
|5
|775
|775
|Arsa
|Konut E:0,80 Yençok:2 kat
|4.185.000,00 TL
|125.550,00 TL
|15.05.2025 – 11:20
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|10
|Saray
|98495
|6
|1325
|1325
|Arsa
|Konut E:0,50 Yençok:2 kat
|8.612.500,00 TL
|258.375,00 TL
|15.05.2025 – 11:30
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|11
|Saray
|99016
|1
|732
|732
|Arsa
|Konut E:0,80 Yençok:2 kat
|4.758.000,00 TL
|142.740,00 TL
|15.05.2025 – 11:40
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|12
|Sirkeli
|418
|1
|11142
|11142
|Arsa
|A-3 kat Taks:0,30 Kaks:0,90
|15.598.800,00 TL
|467.964,00 TL
|15.05.2025 – 11:50
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi
|13
|Sirkeli
|685
|5
|1000
|1000
|Arsa
|A-2 kat Taks:0,30 Kaks:0,60
|1.800.000,00 TL
|54.000,00 TL
|15.05.2025 – 12:00
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|14
|Sirkeli
|490
|4
|886
|886
|Arsa
|A-2 kat Taks:0,30 Kaks:0,60
|1.594.800,00 TL
|47.844,00 TL
|15.05.2025 – 12:10
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|
15
|
Sirkeli
|490
|6
|890
|890
|Arsa
|A-2 kat Taks:0,30 Kaks:0,60
|1.602.000,00 TL
|48.060,002 TL
|15.05.2025 – 12:20
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|Sıra No
|Mahallesi
|Kiraya Verilecek Yer
|Vasfı
|Muhammen Bedeli (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi-Saati
|İhale Usulü
|1
|Tevfik İleri
|95076 ada 1 parsel önündeki 58,08 m²'lik yerinin 3 yıllığına kiraya verilmesi
|Büfe
|540.000,00 TL + K.D.V.
|16.200,00 TL
|15.05.2025 - 12:30
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
|2
|Gümüşoluk
|Pursaklar 98914 ada 1 parsel yer alan kurban satış yeri, kesim alanı ve donatılarının 15.06.2025 tarihine kadar kiraya verilmesi
|Kurban Pazar Alanı
|120.000,00 TL + K.D.V.
|3.600,00 TL
|15.05.2025 - 12:40
|2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi
2.2. Kiraya verilecek alanlar, krokisi ve ihale şartnamesi Pursaklar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir.
2.3. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler: İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.
2.4. İhalenin yapılacağı adres: Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat:1 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara
3.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
3.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa mail numarası belgeye eklenecektir. ),
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,
3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
4. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
5. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
6. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
7. İlanda belirtilmeyen hususlar konusunda şartname hükümleri geçerlidir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02214464