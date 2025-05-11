SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK

GSM BAZ İSTASYONU NOKTALARI İLANI SIRA ADRES NOKTA KİRA KONUSU TAHMİN EDİLEN 3 YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ-SAATİ 1 SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ

GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. NO:31-33 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 10.00 2 SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ

GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. NO:31-33 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 10.00 3 CEBECİ MAHALLESİ

2525. SOKAK, NO:64 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 10.10 4 CEBECİ MAHALLESİ

2525. SOKAK, NO:64 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 10.10 5 İSMETPAŞA MAHALLESİ

ORDU CADDESİ, NO:313-315 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 10.20 6 GAZİ MAHALLESİ

1412. SOKAK, NO:59-61 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 10.30 7 UĞUR MUMCU MAHALLESİ

ATATÜRK BULVARI, NO:54 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 10.40 8 ESKİ HABİPLER MAHALLESİ

YASEMİNLER SOKAK, NO:22-26 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 11.30 9 ESKİ HABİPLER MAHALLESİ

YASEMİNLER SOKAK, NO:22-26 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 10.50 10 ESENTEPE MAHALLESİ

2369. SOKAK, NO:1 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 10.20 11 ESENTEPE MAHALLESİ

2369. SOKAK, NO:1 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 11.40 12 ESENTEPE MAHALLESİ

2369. SOKAK, NO:1 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 11.00 13 UĞURMUMCU MAHALLESİ

2134. SOKAK, NO:1-3 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 10.30 14 UĞURMUMCU MAHALLESİ

2134. SOKAK, NO:1-3 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 11.50 15 UĞURMUMCU MAHALLESİ

2134. SOKAK, NO:1-3 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 11.10 16 SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ

178. SOKAK, NO:34-38 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 10.40 17 SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ

178. SOKAK, NO:34-38 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 12.00 18 SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ

178. SOKAK, NO:34-38 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 11.20 19 ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ

1293. SOKAK, NO:1 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 10.50 20 ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ

1293. SOKAK, NO:1 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 12.10 21 ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ

1293. SOKAK, NO:1 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 11.30 22 ESENTEPE MAHALLESİ

2850. SOKAK, NO:151 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 11.00 23 ESENTEPE MAHALLESİ

2850. SOKAK, NO:151 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 12.20 24 ESENTEPE MAHALLESİ

2850. SOKAK, NO:151 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 11.40 25 50. YIL MAHALLESİ

D CADDESİ, NO:25-33 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 11.10 26 50. YIL MAHALLESİ

D CADDESİ, NO:25-33 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 12.30 27 50. YIL MAHALLESİ

D CADDESİ, NO:25-33 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 11.50 28 50. YIL MAHALLESİ

MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:166 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 11.20 29 50. YIL MAHALLESİ

MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:166 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 22.05.2025 - 12.40 30 50. YIL MAHALLESİ

MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:166 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 300.000,00 TL+KDV 9.000,00 TL 27.05.2025 – 12.00

Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait Hizmet Tesisi Binalarının uygun bir yeri GSM BAZ İSTASYONU tesisi için ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00 (bin) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

* İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

* İhaleye sadece Türkiye sınırları içerisinde GSM OPARATÖRLÜĞÜ HİZMETİ VEREN TÜZEL KİŞİLER katılabilecektir. Katılımcıların sunması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3- Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzun aslı,

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

6- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

* Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

* Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

* İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02217112