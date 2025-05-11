SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK GSM BAZ İSTASYONU NOKTALARI İLANI

Giriş Tarihi: 11.05.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 10:14
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SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK
|SIRA
|ADRES
|NOKTA
|KİRA KONUSU
|TAHMİN EDİLEN 3 YILLIK KİRA BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE TARİHİ-SAATİ
|1
|SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ
GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. NO:31-33
|1. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 10.00
|2
|SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ
GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. NO:31-33
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 10.00
|3
|CEBECİ MAHALLESİ
2525. SOKAK, NO:64
|1. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 10.10
|4
|CEBECİ MAHALLESİ
2525. SOKAK, NO:64
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 10.10
|5
|İSMETPAŞA MAHALLESİ
ORDU CADDESİ, NO:313-315
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 10.20
|6
|GAZİ MAHALLESİ
1412. SOKAK, NO:59-61
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 10.30
|7
|UĞUR MUMCU MAHALLESİ
ATATÜRK BULVARI, NO:54
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 10.40
|8
|ESKİ HABİPLER MAHALLESİ
YASEMİNLER SOKAK, NO:22-26
|2. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 11.30
|9
|ESKİ HABİPLER MAHALLESİ
YASEMİNLER SOKAK, NO:22-26
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 10.50
|10
|ESENTEPE MAHALLESİ
2369. SOKAK, NO:1
|1. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 10.20
|11
|ESENTEPE MAHALLESİ
2369. SOKAK, NO:1
|2. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 11.40
|12
|ESENTEPE MAHALLESİ
2369. SOKAK, NO:1
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 11.00
|13
|UĞURMUMCU MAHALLESİ
2134. SOKAK, NO:1-3
|1. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 10.30
|14
|UĞURMUMCU MAHALLESİ
2134. SOKAK, NO:1-3
|2. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 11.50
|15
|UĞURMUMCU MAHALLESİ
2134. SOKAK, NO:1-3
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 11.10
|16
|SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ
178. SOKAK, NO:34-38
|1. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 10.40
|17
|SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ
178. SOKAK, NO:34-38
|2. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 12.00
|18
|SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ
178. SOKAK, NO:34-38
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 11.20
|19
|ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ
1293. SOKAK, NO:1
|1. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 10.50
|20
|ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ
1293. SOKAK, NO:1
|2. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 12.10
|21
|ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ
1293. SOKAK, NO:1
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 11.30
|22
|ESENTEPE MAHALLESİ
2850. SOKAK, NO:151
|1. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 11.00
|23
|ESENTEPE MAHALLESİ
2850. SOKAK, NO:151
|2. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 12.20
|24
|ESENTEPE MAHALLESİ
2850. SOKAK, NO:151
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 11.40
|25
|50. YIL MAHALLESİ
D CADDESİ, NO:25-33
|1. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 11.10
|26
|50. YIL MAHALLESİ
D CADDESİ, NO:25-33
|2. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 12.30
|27
|50. YIL MAHALLESİ
D CADDESİ, NO:25-33
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 11.50
|28
|50. YIL MAHALLESİ
MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:166
|1. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 11.20
|29
|50. YIL MAHALLESİ
MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:166
|2. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|22.05.2025 - 12.40
|30
|50. YIL MAHALLESİ
MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:166
|3. NOKTA
|BAZ İSTASYONU
|300.000,00 TL+KDV
|9.000,00 TL
|27.05.2025 – 12.00
Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait Hizmet Tesisi Binalarının uygun bir yeri GSM BAZ İSTASYONU tesisi için ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00 (bin) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.
* İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
* İhaleye sadece Türkiye sınırları içerisinde GSM OPARATÖRLÜĞÜ HİZMETİ VEREN TÜZEL KİŞİLER katılabilecektir. Katılımcıların sunması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,
2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzun aslı,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,
6- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),
* Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.
* Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.
* İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02217112