TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yozgat İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 22/12/2023 tarih, 40-2944 no'lu karar ile başlanılmıştır.Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 346 215 00 60 telefon numarasından bilgi alması ve Kümbet Mah. 8. Sk. No:22 Merkez / Sivas adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğüne (Sivas) müracaatta bulunması rica olunur.Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR



İlçe Adı

Mahalle Köy Adı

Ada No

Parsel No

Ad Soyad

Baba Adi Boğazlıyan Ovakent-Namıkkemal 158 30 HACI ALİ LEKESİZ BİLAL Boğazlıyan Ovakent-Namıkkemal 158 30 BÜLENT LEKESİZ BİLAL Boğazlıyan Ovakent-Cemikebir 112 56 SEVİM ERGÜL BEKİR Boğazlıyan Ovakent-Cemikebir 112 48 FİRDES KOLEFE DURAN Boğazlıyan Ovakent-Cemikebir 112 48 NAZMİYE HAMARAT METİN Boğazlıyan Ovakent-Cemikebir 112 40 HAFIZ KAVGACI MEHMET EMİN

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi





#ilan.gov.tr Basın No:ILN02221445