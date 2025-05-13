T.C.İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.39363307-2021/496-Ceza Dava Dosyası 09.05.2025

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2021/ 496

KARAR NO : 2024/ 602

KARAR TARİHİ : 18/07/2024

SUÇ : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

SANIĞIN KİMLİĞİ : UMIDA KHOLBOEVA:Utkir ile Nasibalı kızı, 24/05/1983 Samarkand Regıon doğ.

KARAR ÖZETİ : Sanık Umıda KHOLBOEVA hakkında yapılan yargılama sonunda 3.000,00 ve 80,00TLADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Kanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde mahkememize ya da bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylatılması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolunun açık olduğu, yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

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