T.C.

NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/100 ORT. GİD. SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:05

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 11:05

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 12:05

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 13:35

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 14:35

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 10:10

Ortaklığın Giderilmesi istemiyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak Köyü Aşağı Yazı Mevki 2412 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Nevşehir-Niğde Karayoluna 400 m mesafede, kadastro yolu vardır.Çardak Köyü Aşağı Yazı Mevki 2412 Parsel NEVŞEHİR43.100 m²Yok15.085.000,00 TL%10Tapu Kaydındaki Gibidir.Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak Köyü Aşağı Yazı Mevki 2436 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Nevşehir-Niğde Karayoluna 500 m mesafede, kadastro yolu bulunmakta, ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanı dışındadır.Çardak Köyü Aşağı Yazı Mevki 2436 Parsel NEVŞEHİR40.600 m²Yok18.270.000,00 TL%10Tapu Kaydındaki Gibidir.Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak Köyü Aşağı Yazı Mevki 3104 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Nevşehir-Niğde Karayoluna 350 m mesafede, kadastro yolu vardır.Çardak Köyü Aşağı Yazı Mevki 3104 Parsel NEVŞEHİR12.700 m²Yok5.080.000,00 TL%10Tapu Kaydındaki Gibidir.Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak Köyü Kaymaklı Boğazı Mevki 3313 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Nevşehir-Niğde Karayoluna cepheli, kadastro yolu vardır. Köy yerleşik alanı dışındadır.Çardak Köyü Kaymaklı Boğazı Mevki 3313 Parsel NEVŞEHİR2.921,40 m²Yok1.752.840,00 TL%1005/03/2020 Tarih ve 4408 Yevmiye sayılı TEİAŞ lehine 2942 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirtme tesisi işlemi vardır, Tapu Kaydındaki Gibidir.Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak Köyü Madala Mevki 1963 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Nevşehir-Niğde Karayoluna 3000 m mesafede, kadastro yolu bulunmamakta, ulaşımı normaldir.Köy yerleşik alanındadır.Çardak Köyü Madala Mevki 1963 Parsel NEVŞEHİR6.450 m²Yok1.290.000,00 TL%10Tapu Kaydındaki Gibidir.Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak Köyü Kavakderesi Mevki 1547 Parsel sayılı Tarla vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Nevşehir-Niğde Karayoluna 3000 m mesafede, kadastro yolu vardır. Köy yerleşik alanı dışında, Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisindedir.Çardak Köyü Kavakderesi Mevki 1547 Parsel NEVŞEHİR5.650,00 m2Yok1.130.000,00 TL%10Tapu Kaydındaki Gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02218459