SALİHLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

Manisa İli Salihli İlçesi Kurtuluş Mahallesi 3152 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde muhdesat olarak bulunan "Üzerindeki bina Ahmet ADIGÜZEL'e aittir." belirtmesi yapının 4510/26 nolu LİHKAB ve Manisa Kadastro Müdürlüğü Salihli Hizmet Birimi'nin 02/05/2025 tarih 2025/1215 fen kayıt nolu tescil bildirimi gereğince yıkıldığı anlaşılmış olup; taşınmaz maliki Mehmet Şafi Çiftçi'nin talebi üzerine Kurtuluş Mahallesi 3152 Ada 1 Parsel sicilindeki "Üzerindeki bina Ahmet ADIGÜZEL'e aittir." belirtmesi bu ilanın yayım tarihi itibariyle Türk Medeni Kanunu'nun 1026. Maddesi gereği terkin edilecektir. Yapılan işleme bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dava açılabileceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 1019.Maddesi gereği;

Bilgilerinize tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02223859