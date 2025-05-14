T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2024/1100 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1100 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli Çatalca İlçesi Gökçeali Mahallesi 112 ada 49 parsel sayılı taşınmaz. Dişbudak Mevkii Gökçeali Mahallesi yerleşim alanı dışında olup Mahalle Merkezine 850 mt., Kuzey Marmara Otoyoluna 2300 Mt, Çatalca Cumhuriyet Meydanına 5.750.00 mt. Çatalca Devlet Hastanesine 6.700,00 mt. mesafede bulunmaktadırlar. Taşınmaz İl Merkezine kuş uçuşu, yaklaşık50 Km mesafededir.Gökçeali Mahallesi Çatalca İlçesi, İlçe Merkezine kuş uçuşu, yaklaşık 6.500,00.Mt mesafededir. Ulaşım sorunu yoktur. İlgili taşınmaz "Tarla" vasıflı olup 15.204.45 m2 yüz ölçümündedir. Parsel geometrik olarak yamuk şeklindedir. Fen Bilirkişisinin raporunda da belirttiği üzere çevresi tel çit ile çevrilmiş taşınmazın üzerinde 56,30 m2 1 adet tek katlı bakımsız metruk yapı bulunmakta olup bu kapsamda taşınmaz üzerinde ekonomik öneme sahip yapılaşma veçok yıllık bitki tespit edilmemiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu: Çatalca İlçesi Gökçeali Mahallesi 112 Ada 49 parsel no'lu taşınmaz ; 1/5.0000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında kalmakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmamaktadır.

Yüzölçümü : 15.204,45 m2

Payı : 1/1

Kıymeti : 79.938.064,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:18

09/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02223867