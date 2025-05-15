T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/888 Esas

DAVALI : MUHAMMED ÖMERİ - 99943692472 yabancı kimlik numaralı, Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu, Said oğlu, 01/01/1990 Hasaka doğumlu

Davacı Nesime Önüm Ömeri ile Davalı Muhammed Ömeri arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı Muhammed Ömeri'nin herhangi bir adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamadığı, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde iş bu dosya kapsamında 09/09/2025 günü saat 11:00'de yapılacak olan ön inceleme duruşmasına ilişkin olarak, davalı Muhammed Ömeri'nin sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmemesi ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçesinde gösterdiği henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması, başka yerden getirtilecek belgelerin getirebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu davalı Muhammed Ömeri'ye İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 14/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02224807