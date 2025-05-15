T.C. BAKIRKÖY 3. İCRA DAİRESİ

1.050.000,00

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Taşıt

34KRR556 Plakalı , 2024 Model , RENAULT Marka , CLİO 1.0 Tipli , H4DE470U683644 Motor No'lu , VF1RJA00272911888 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 90HP , Motor Hacmi 999cm3 , Rengi Gri , BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ; sahada görsel incelemesi yapılan aracın üzerinde, 34.KRR.556 sayılı plaka bulunduğu, plaka ile şasi numarasının uyumlu olduğu,aracın Renault marka, Clio tipli, Otm, Vitesli, 2024 model,Gri renkli, 05 kişi koltuklu, 999 cc Silidir hacimli, 15.678/Km. Benzin yakıtlı, Net ağırlığı 1214 Kğ Azami yüklü ağırlığı 1610 Kğ,olan HB Otomobil olduğu Ayrıca aracın anahtarı ve ruhsatının bulunamadığından, araç çalışır durumda görülememiş, motor,mekanik ve elektrik-elektronik aksamındaki eksiklikler tespit edilememiş, aracın temiz ve bakımlı olduğu görülmüştür. Aracın Tramer sorgulamasında, SBM Sistemindeki KVKK kısıtlamalarından dolayı geçmiş hasar bilgileri sunulamamaktadır. Ancak SBM kayıtlarında bir adet çarpma şeklinde kazaya karıştığı 5664 gönderilen mesajdan anlaşılmıştır.