Giriş Tarihi: 16.05.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 00:39
T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya-Karar No: 2022/952 Esas - 2023/1512
T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/952 Esas
KARAR NO : 2023/1512
KARAR ÖZETİ
SANIK : HAMID RAHMANISIADAHANI, NASER ve AGDAS oğlu, 08/02/1980 İRAN doğumlu.
SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 26/06/2022
VERİLEN CEZA : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 21.12.2023 tarihli karar Tahran Büyükelçiliği marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.14.05.2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02224322