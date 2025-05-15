T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2022/952 Esas - 2023/1512

T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/952 Esas

KARAR NO : 2023/1512

KARAR ÖZETİ

SANIK : HAMID RAHMANISIADAHANI, NASER ve AGDAS oğlu, 08/02/1980 İRAN doğumlu.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 26/06/2022

VERİLEN CEZA : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 21.12.2023 tarihli karar Tahran Büyükelçiliği marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir GAZETEDE ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.14.05.2025

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