T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN BİLETLEME İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Birimler olan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü tarafından icra edilen sahne sanatları, konser, sergi etkinlikleri, mevcut veya sezon içerisinde açılabilecek tüm sahnelerinde, yurtiçi turnelerinde, festivallerinde sahneleyeceği etkinliklere ait biletlerin satılmasına, biletlere ait tarifelerin ve ücretlerin tanımlanmasına ve yapılan satışların biletlemesine, SanatCepte web ve mobil uygulaması ile Yüklenicinin web sitesi mobil uygulaması üzerinden online satışların yapılması, raporlanması ve etkinlik organizasyonu, e-ticaret ve pazarlama çözümlerini de içeren hizmetlerin yürütülmesine ilişkin İhale yapılacaktır.

İhale 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10:30'da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Zübeyde Hanım Mahallesi Hipodrom Caddesi No:6/34 06070 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Tahmin Edilen Bedel: 6,90 TL (Altı Türk Lirası Doksan Kuruş)

Geçici Teminat Bedeli: 21.875.000 TL (Yirmi Bir Milyon Sekiz Yüz Yetmiş Beş Bin Türk Lirası)

İşin Süresi: 17.08.2025 - 16.08.2028 tarihleri arasıdır.

İsteklilerin tekliflerini, ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 09:00 - 10:30 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif şartları ihale tarihini takip eden 45 (kırk beş) gün süre ile sabit kalacaktır.

İhale dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, https://bgm.ktb.gov.tr ve https://www.ktb.gov.tr internet adresinden görülebilecektir. İhale dokümanının bedeli, 10.000,00 TL'dir (On Bin Türk Lirasıdır).

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı-Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Saymanlık Vergi Numarası: 6050364214 Merkez Bankası Ankara Şubesi TR890000100100000350154021 hesabına 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) İhale Dosya bedeli yatırıldıktan sonra dekont ibraz edilerek, onaylanmış İhale Dosyası T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden alınabilecektir. İhaleye teklif verilebilmesi için İdare tarafından onaylanmış İhale Dosyasının satın alınması zorunludur.



İSTEKLİNİN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Dış Zarf: İçine konmuş olan Zorunlu Belgeler ve Teklif Mektubu Zarfından oluşacaktır. Dış Zarfın üzerine İsteklinin adı ve/veya unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif Mektubu Zarfı: İstekli, İdari Şartnamenin 8.7. maddesine göre Teklif Mektubu Zarfını ve 28.2. maddesinde belirtilen Teklif Mektubunu hazırlayacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamının okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler bulunmaması, teklifin geçersiz sayılması sonucunu doğurur. Teklif mektupları şartname eki olarak hazırlanmış şekilde olacaktır.

İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, İdari Şartnamenin 28.1. maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu, İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgahı, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi'nde bulunmuyorsa, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi: Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı, İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, isteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden usulüne uygun şekilde temin edilmiş belge aslı, İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan temin edilecek belgenin aslı, İsteklinin, ihale dosyasını satın almış olduğuna dair dekont belgesi aslı, (İsteklinin iş ortaklığın olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını ayrı ayrı satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm ortakların ilgili dekontun aslını vermeleri gerekir.) Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, ihale dosyasının aslı, (isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı ihale dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak kaşelenmesi şarttır.) Bir örneği İdari Şartnamenin 28.5. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı, Özellikleri İdari Şartnamenin 15. maddesinde açıklanan Geçici Teminat, İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin tüzel kişilik olması halinde istekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi, Bir örneği idari şartnamenin 28.6. maddesinde verilen Kişisel Veri Saklama Beyanı, İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi, İdari Şartnamede belirtilen zorunlu belgeleri tanzim edecekler ve İdari Şartnamenin 28.4. maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir.



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