Giriş Tarihi: 16.05.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 00:26
T.C.
SUŞEHRİ
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/39 Esas 13.05.2025
Konu : İlanen tebligat
İ L A N
İLANEN TEBLİGAT
DAVACI : Ganime Sezen
VEKİLİ : Av. Gökhan Sezen
TEBLİGAT YAPILAN
DAHİLİ DAVALI: 1) Ayhan Aksu - Ahmet -Dursune oğlu, 1982 doğumlu, 27*******62 T.C. Kimlik Numaralı
TEBLİGAT METNİ : Hissedar olduğunuz, Sivas ili Akıncılar ilçesi Şenbağlar Köyü 112 ada 14 parselin satış suretiyle ortaklığın giderilmesine, yargılama giderlerinin vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesi hususu davacı tarafından talep edilmiş olmakla, HMK'nın 317/2.maddesi gereğince cevap süresinin tebliğinden itibaren 2 hafta olduğu ile 318.madde gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, ellerinizde bulunan delillerinizi dilekçelerinize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
NOT : Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.
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