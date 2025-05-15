T.C.

SUŞEHRİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/39 Esas 13.05.2025

Konu : İlanen tebligat

İ L A N

İLANEN TEBLİGAT

DAVACI : Ganime Sezen

VEKİLİ : Av. Gökhan Sezen

TEBLİGAT YAPILAN

DAHİLİ DAVALI: 1) Ayhan Aksu - Ahmet -Dursune oğlu, 1982 doğumlu, 27*******62 T.C. Kimlik Numaralı

TEBLİGAT METNİ : Hissedar olduğunuz, Sivas ili Akıncılar ilçesi Şenbağlar Köyü 112 ada 14 parselin satış suretiyle ortaklığın giderilmesine, yargılama giderlerinin vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesi hususu davacı tarafından talep edilmiş olmakla, HMK'nın 317/2.maddesi gereğince cevap süresinin tebliğinden itibaren 2 hafta olduğu ile 318.madde gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, ellerinizde bulunan delillerinizi dilekçelerinize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

NOT : Tebligat Kanunu 31. Madde uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.

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