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T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/132 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi 356 ada 9 parsel sayılı taşınmazda maliki olarak görünen Ahmet kızı Rukiye ve Tahir oğlu İsmail'in gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi 356 ada 9 parsel sayılı taşınmazda maliki olarak görünen Ahmet kızı Rukiye ve Tahir oğlu İsmail isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 08/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02224457