Giriş Tarihi: 17.05.2025 00:00
|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme
Dönemi
|Ana Vergi
Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza
Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000018
|201901201912
|10
|10
|616.203,65
|3080
|616.203,65
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000019
|201901201903
|33
|33
|35.763,95
|3080
|35.763,95
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000020
|201904201906
|33
|33
|215.992,62
|3080
|215.992,62
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000021
|201907201909
|33
|33
|170.380,02
|3080
|170.380,02
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000022
|201910201912
|33
|33
|194.067,06
|3080
|194.067,06
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000023
|201903201903
|15
|15
|29.261,41
|3080
|29.261,41
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000024
|201904201904
|15
|15
|64.743,65
|3080
|64.743,65
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000026
|201905201905
|15
|15
|56.955,69
|3080
|56.955,69
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000030
|201906201906
|15
|15
|55.021,90
|3080
|55.021,90
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000031
|201907201907
|15
|15
|92.265,50
|3080
|92.265,50
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000033
|201909201909
|15
|15
|26.473,28
|3080
|26.473,28
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000034
|201910201910
|15
|15
|54.328,86
|3080
|54.328,86
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|6960226531
|20048333632
|HACI ÖZKAN
|2025031113Fja0000035
|201911201911
|15
|15
|88.058,88
|3080
|88.058,88
|BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
|"İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02225616