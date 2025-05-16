Haberler Resmi İlan Haberleri İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 17.05.2025 00:00

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme
Dönemi		 Ana Vergi
Kodu		 Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza
Kodu		 Ceza Tutarı Adres
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000018 201901201912 10 10 616.203,65 3080 616.203,65 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000019 201901201903 33 33 35.763,95 3080 35.763,95 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000020 201904201906 33 33 215.992,62 3080 215.992,62 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000021 201907201909 33 33 170.380,02 3080 170.380,02 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000022 201910201912 33 33 194.067,06 3080 194.067,06 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000023 201903201903 15 15 29.261,41 3080 29.261,41 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000024 201904201904 15 15 64.743,65 3080 64.743,65 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000026 201905201905 15 15 56.955,69 3080 56.955,69 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000030 201906201906 15 15 55.021,90 3080 55.021,90 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000031 201907201907 15 15 92.265,50 3080 92.265,50 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000033 201909201909 15 15 26.473,28 3080 26.473,28 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000034 201910201910 15 15 54.328,86 3080 54.328,86 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
6960226531 20048333632 HACI ÖZKAN 2025031113Fja0000035 201911201911 15 15 88.058,88 3080 88.058,88 BARBAROS MAH. 3304. SK. GARANTI PLAZA 13 1 KOCASİNAN KAYSERİ
"İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02225616

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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
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