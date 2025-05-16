T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2025/217 Esas sayılı dosyasında, Dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Alan Köyü, 109 ada 12 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Hamit Yazıcı olduğu,

Mahkememizin 2025/219 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Gökçe Köyü, 106 ada 4 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Maliklerinin Arife Biter, Asiye Dutoğlu, Emine Uçmaz, Mustafa Dutoğlu, Sabire Gül, Sıttıka Eliballı, Sündüs Çalışgan, Şerife Alan Ve Zeynep Kelebek olduğu,

Mahkememizin 2025/221 Esas sayılı dosyasında, Dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Gökçe Köyü, Büyük bölük Mevki, 123 ada 1 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Nazife Yıldırım olduğu,

Mahkememizin 2025/223 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Alan Köyü, Keklik Pınarı Mevki, 109 ada, 42parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Adil Yıldız, Ruhiye Yıldız, Alpaslan Yıldız, Şeyma Uçar, Akif Yıldız, Ümmühan Alim ve Emine Özata olduğu,

Mahkememizin 2025/225 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çat köyü Cumhuriyet mah., 229 ada 91 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Selehattin Durmaz olduğu,

Mahkememizin 2025/227 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Alan Köyü, 110 ada 95 parsel sayılı taşınmaz olduğu,Malikinin Nurettin Yıldırım olduğu,

Mahkememizin 2025/237 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Keşlik Köyü, 104 ada 36 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Maliklerinin Abdullah Doğan, Esme Yurdagelen, Hüsne Elgin, Necmi Doğan ve Şerif Ferhatoğlu olduğu,

Mahkememizin 2025/239 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Keşlik Köyü, 106 ada 56 parsel sayılı taşınmaz olduğu, malikinin Hasan Şimşek olduğu,

Mahkememizin 2025/241 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çat Köyü, Merkez Mahallesi, Yazı Mevki, 173 ada 25 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Hasan Yılmaz olduğu,

Mahkememizin 2025/243 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Semerci Köyü, Kavakderesi Mevki, 101 ada 2 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Maliklerinin Ali Boyraz ve Hüseyin Boyraz olduğu,

Mahkememizin 2025/247 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çat Köyü, Merkez mah. 162 ada 78 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Sebahattin Yılmaz olduğu,

Mahkememizin 2025/249 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çat Köyü, Merkez mah. 164 ada 21 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Arif Abbas, Ayşe İsot, Elif Abbas, Emine Yıldırım, Fatma İsot, Hamide Abbas, Muhammet Abbas, Necip Abbas, Nuriye Kaya, Sati Abbas, Seyfi Abbas ve Nurcan Top olduğu,

Mahkememizin 2025/251 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çat Köyü, Merkez Mahallesi, 173 ada 31 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Maliklerinin Rahmiye Yılmaz, Ayşe Emeksiz, Saffet Yılmaz, Cafer Yılmaz, Cahit Yılmaz ve Meryem Yılmaz olduğu,

Mahkememizin 2025/253 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çat Köyü, Merkez Mahallesi, Yazı Mevki, 173 ada 36 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Mehmet Yılmaz (T.C. Kimlik no: 14075345706) olduğu,

Mahkememizin 2025/255 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Alan Köyü, Köyönü Mevki, 110 ada, 5parsel sayılı taşınmaz olduğu, Maliklerinin Bahattin Yıldız, Muammer Yıldız, Alaettin Yıldız, İbrahim Yıldız ve Miyase Arslan olduğu,

Mahkememizin 2025/257 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çat Köyü, Cumhuriyet mah. 222 ada 52parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Mustafa Durur olduğu,

Mahkememizin 2025/259 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Keşlik Köyü, 104 ada 19 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Zeynep Kara olduğu,

Mahkememizin 2025/263 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çat Köyü, Merkez Mahallesi, Yazı Mevki, 171 ada 12 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Mehmet Yılmaz (T.C. Kimlik no: 14075345706) olduğu,

Mahkememizin 2025/265 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Alan Köyü, 110 ada 104 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Murat Dönmez olduğu,

Mahkememizin 2025/267 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Alan Köyü, 110 ada 102 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Mustafa Deli, Ahmet Gültepe, Cemalettin Gültepe, Ayten Dündar ve İbrahim Gültepe olduğu,

Mahkememizin 2025/269 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çat Köyü, Merkez Mahallesi, 169ada 10 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Duran Topal (T.C. Kimlik no: 41881418904 ) olduğu,

Mahkememizin 2025/271 Esas sayılı dosyasında, dava konusu taşınmazın Tokat İli, Merkez İlçesi, Çördük Köyü, Koşanlık Mevki, 151 ada 1 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Maliklerinin Emine Demir, Sadullah Cömert, Fatma Cömert, İbrahim Cömert, Şerife Cömert, Ahmet Cömert, Necati Cömert ve Hacer Uyan olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. olduğu,

-Maliklerinin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. yöneltilmesi gerektiğini,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı,

-Ön inceleme duruşmalarının; 29/05/2025 günü saat 09:00-12:00 saatleri arasında yapılacağı,

- Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 08/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02224554