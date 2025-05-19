İLAN

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/731 Esas

KARAR NO : 2025/186 Kr. Sayın Altan BAYRAMT.C. Kimlik No: 575******44

Davacı FATMA BAYRAM ile Davalı ALTAN BAYRAM arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davacı Fatma BAYRAM tarafından aleyhinize açılan tanıma ve tenfiz davasında adınıza düzenlenen ve tebliğe çıkarılan tüm tebligatlar iade olmuş ve başkaca adresiniz tespit edilemediğinden Gerekçeli Karanın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle davalısı olduğunuz, yukarıda Mahkeme adı ve dosya numarası yazılı dosyanızdan " Yokluğunuzda 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere" Gerekçeli Karar verildiği, ilan tarihinden itibaren kanuni süre içinde istinaf başvuru yoluna başvurmadığınız takdirde İş bu KARARIN kesinleşeceği ihtar ve İLANEN tebliğ olunur. 15/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02226631