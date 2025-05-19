T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/1260

Esas 12/09/2024

Konu : İLAN

İsmail DEMİRBAŞ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacının mahkememize vermiş olduğu 15/04/2024 tarihli dilekçesiyle; Tekin DEMİRBAŞ'tan (TCKN:42961811080) 2013 yılından itibaren haber alınamadığını, 11 yıldır haber alınamayan Tekin DEMİRBAŞ hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaipliği talep edilen Zülfikar ve Piraze'den olma 01/03/1992 doğumlu Tekin DEMİRBAŞ (TCKN:42961811080) hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 24. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1260 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33. ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

İLGİLİ: TEKİN DEMİRBAŞ (TCKN:42961811080)

Anne adı: Piraze,

Baba adı: Zülfikar

Doğum tarihi:01/03/1992

Doğum yeri: Malazgirt

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