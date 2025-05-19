T.C. MANİSA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.78254810-2024/695-Ceza Dava Dosyası

Karar No : 2025/362 15.05.2025

İLAN

Manisa 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 09.04.2025 tarih 2024/695 esas, 2025/362 sayılı kararı ile; Kadına Karşı Tehdit, Hakaret, Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Chari ve Ziba oğlu, 01.01.1998 Mezarişerif doğumlu, AWAZGELDİ CHARİ hakkında Kadına Karşı Tehdit suçundan TCK.106/1-2.cümle, Hakaret suçundan TCK.125/1 maddesi gereğince açılan kamu davasında sanığın bu suçlardan ayrı ayrı BERAATİNE , Kadına ve Eşe Karşı Kasten Yaralama suçundan 5237 sayılı TCK. 86/2-2,86/3-a, 29/1,62,52/1-2,52/4,5271 sayılı CMK. 231/5,8 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir. Dosyamız Mağduru , Mohammad Gasem ve Tala kızı, 01.01.2002 Mezarı Sharıf doğumlu KOBRA YOSUFI ve Sanık AWAZGELDİ CHARİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli Kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.05.2025

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