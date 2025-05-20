Giriş Tarihi: 21.05.2025 00:00
T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/34 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sevinçli Köyü, Dölek Mevkii, 221 Ada 111 Parsel
Yüzölçümü : 35.671,47 m2
KDV Oranı : %10
Kıymeti : 535.000,00 TL
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 13:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 126 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 793,51 m2
Kıymeti : 480.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 14:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 126 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 876,44 m2
Kıymeti : 526.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:00
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 127 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 3.083,20 m2
Kıymeti : 1.541.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 11:00
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 127 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 3.128,85 m2
Kıymeti : 1.564.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 12:00
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 136 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 1.529,84 m2
Kıymeti : 765.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 13:30
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 136 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 1.546,35 m2
Kıymeti : 773.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 14:30
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 136 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 1.218,35 m2
Kıymeti : 610.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:00
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, DOĞANTARLA/KOCATEPE Mahalle/Köy, 136 Ada, 5 Parsel, Aksaray İli, Merkez İlç ...
Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 136 Ada 5 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 1.218,01 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 610.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 11:00
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 2.400,00 m2
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 12:00
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 2.100 m2
Kıymeti : 1.050.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 13:30
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 3 Parsel Yüzölçümü : 1.860,76 m2
Kıymeti : 930.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 14:30
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 2.100 m2
Kıymeti : 1.050.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 10:00
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 2.400 m2
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 11:00
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 6 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 2.184,21 m2
Kıymeti : 1.092.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 12:00
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, Kayaarası Mevkii, 242 Ada 61 Parsel
Yüzölçümü : 9.752,01 m2
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 13:30
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, Yalnız Ağaç Mevkii, 242 Ada 81 Parsel
Yüzölçümü : 5.499,33 m2
Kıymeti : 110.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 14:30
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, Kayaarası Ağaç Mevkii, 249 Ada 47 Parsel
Yüzölçümü : 4.442,38 m2
Kıymeti : 88.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 10:00
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, Kayaarası Mevkii, 249 Ada 49 Parsel
Yüzölçümü : 7.671,81 m2
Kıymeti : 153.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 11:00
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 328 Ada 8 Parsel
Yüzölçümü : 698,45 m2
Kıymeti : 428.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 12:00
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Yenimahalle Mahallesi, Yukarıgedik Mevkii, 341 Ada 35 Parsel
Yüzölçümü : 4.361,16 m2
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 13:30
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Yenimahalle Mahallesi, Yukarıgedik Mevkii, 347 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 1.449,13 m2
Kıymeti : 45.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 14:30
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Yenimahalle Mahallesi, Kayabaşı Mevkii, 354 Ada 59 Parsel
Yüzölçümü : 3.909,07 m2
Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 13:30
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kurtuluş Mahallesi, Kürtler Mevkii, 416 Ada 41 Parsel
Yüzölçümü : 6.068,01 m2
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 14:30
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kurtuluş Mahallesi, 416 Ada 53 Parsel
Yüzölçümü : 12.446,47 m2
Kıymeti : 720.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:00
26 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kurtuluş Mahallesi, Hüyük Mevkii, 421 Ada 73 Parsel
Yüzölçümü : 8.996,01 m2
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 11:00
27 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kurtuluş Mahallesi, Musular Mevkii, 424 Ada 268 Parsel
Yüzölçümü : 10.873,49 m2
Kıymeti : 550.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 12:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02226020