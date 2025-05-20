T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sevinçli Köyü, Dölek Mevkii, 221 Ada 111 Parsel

Yüzölçümü : 35.671,47 m2

KDV Oranı : %10

Kıymeti : 535.000,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 126 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 793,51 m2

Kıymeti : 480.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 14:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 126 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 876,44 m2

Kıymeti : 526.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 127 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 3.083,20 m2

Kıymeti : 1.541.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 11:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 127 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 3.128,85 m2

Kıymeti : 1.564.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 12:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 136 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 1.529,84 m2

Kıymeti : 765.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 13:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 136 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 1.546,35 m2

Kıymeti : 773.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 14:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 136 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 1.218,35 m2

Kıymeti : 610.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:00

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, DOĞANTARLA/KOCATEPE Mahalle/Köy, 136 Ada, 5 Parsel, Aksaray İli, Merkez İlç ...

Adresi : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 136 Ada 5 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 1.218,01 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 610.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 11:00

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 2.400,00 m2

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 12:00

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 2.100 m2

Kıymeti : 1.050.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 13:30

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 3 Parsel Yüzölçümü : 1.860,76 m2

Kıymeti : 930.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 14:30

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 2.100 m2

Kıymeti : 1.050.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:00

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 2.400 m2

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 11:00

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, 139 Ada 6 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 2.184,21 m2

Kıymeti : 1.092.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 12:00

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, Kayaarası Mevkii, 242 Ada 61 Parsel

Yüzölçümü : 9.752,01 m2

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 13:30

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, Yalnız Ağaç Mevkii, 242 Ada 81 Parsel

Yüzölçümü : 5.499,33 m2

Kıymeti : 110.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 14:30

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, Kayaarası Ağaç Mevkii, 249 Ada 47 Parsel

Yüzölçümü : 4.442,38 m2

Kıymeti : 88.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 10:00

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, Kayaarası Mevkii, 249 Ada 49 Parsel

Yüzölçümü : 7.671,81 m2

Kıymeti : 153.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 11:00

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kocatepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 328 Ada 8 Parsel

Yüzölçümü : 698,45 m2

Kıymeti : 428.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 12:00

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Yenimahalle Mahallesi, Yukarıgedik Mevkii, 341 Ada 35 Parsel

Yüzölçümü : 4.361,16 m2

Kıymeti : 130.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 13:30

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Yenimahalle Mahallesi, Yukarıgedik Mevkii, 347 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 1.449,13 m2

Kıymeti : 45.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 14:30

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Yenimahalle Mahallesi, Kayabaşı Mevkii, 354 Ada 59 Parsel

Yüzölçümü : 3.909,07 m2

Kıymeti : 80.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 13:30

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kurtuluş Mahallesi, Kürtler Mevkii, 416 Ada 41 Parsel

Yüzölçümü : 6.068,01 m2

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 14:30

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kurtuluş Mahallesi, 416 Ada 53 Parsel

Yüzölçümü : 12.446,47 m2

Kıymeti : 720.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:00

26 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kurtuluş Mahallesi, Hüyük Mevkii, 421 Ada 73 Parsel

Yüzölçümü : 8.996,01 m2

Kıymeti : 180.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 11:00

27 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Doğantarla Köyü, Kurtuluş Mahallesi, Musular Mevkii, 424 Ada 268 Parsel

Yüzölçümü : 10.873,49 m2

Kıymeti : 550.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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