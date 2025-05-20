Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Dava konusu taşınmaz tapu kayıtlarında İzmir İli, Selçuk İlçesi, Havutçulu Mahallesi, Çardakkahve Mevkii, 277 ada 1 parsel numaralı, 9.233,55 m2 alana sahip müfrez incir bahçesi nitelikli taşınmaz; hali hazır durumunda da incir bahçesi niteliğindedir. Taşınmazın üzerinde; tahmini 20 ? 40 yaş aralığında, verim döneminde ve yıllık bakımları yapılmış incir ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi vasfında ve eğimi yaklaşık olarak % 5 - 30 arasındadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan incir ağaçları bulunması nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı ile Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Planlanmasına Dair Uygulama Talimatlarında yer alan 1 dekar arazideki minimum ağaç sayısı tablosu dikkate alındığında, hali hazır durumu ile 'kapama incir bahçesi' niteliğindedir. Tapu kayıtlarında İzmir İli, Selçuk İlçesi, Havutçulu Mahallesi, Çardakkahve Mevkii, 277 ada 1 parsel numaralı, 'Müfrez İncir Bahçesi' vasıflı taşınmazdır. Parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Bölge, dağlık/tepelik alanda, Havutçulu Mahllesi merkezinin güneyinde kalmakta olup belediye hizmetlerinden faydalanmayan tarım arazilerinin bulunduğu bölgededir.

Adresi : İzmir İli, Selçuk İlçesi, Havutçulu Mahallesi, Çardakkahve Mevkii, 277 Ada 1 Parsel Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 9.233,55 m2

İmar Durumu : İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı olarak belirlenmiş olup bağımsız bölüm değildir.

Kıymeti : 6.825.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 10:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 10:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2025 - 10:17

20/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02227697