T.C.

SELENDİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:

2025/22-2025/23-2025/24-2025/25-2025/26-2025/27-2025/28-2025/29-2025/30-2025/31-2025/32-2025/33-2025/34-2025/35-2025/36-2025/37-2025/38-2025/39-2025/40-2025/41-2025/42-2025/43-2025/44-2025/45-2025/46-2025/47-2025/48-2025/49-2025/50-2025/51-2025/52-2025/53-2025/54-2025/55-2025/56-2025/57-2025/58-2025/59-2025/60 esas sayılı toplam 39 adet Manisa ili Selendi ilçesi kamulaştırma dosyaları

TOPLU İLAN METNİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayısında 39 adet dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 sayılı S. Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4.Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Selendi Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu ilan tarihinden 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. 14/05/2025

S. No Esas No Davacının Adı Ve Soyadı Davalının Adı ve Soyadı Davanın Nev'i Mahalle/Köy Ada No Parsel No İrtifak(m2) Mülkiyet (m2) Duruşma

Tarihi 1 2025/22 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yıldırım Daban Kamulaştırma Altınköy 135 59 298,37m² 3,76m² 24/06/2025 2 2025/23 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Songül Seyrek,

Sevil Yulu Kamulaştırma Altınköy 147 2 251,40m² 2,91 m² 17/06/2025 3 2025/24 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İbrahim Duman Kamulaştırma Altınköy 148 11 59,77 M² - 24/06/2025 4 2025/25 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Seyfettin Duman Kamulaştırma Altınköy 148 7 1427,90 M² 5,29 M² 24/06/2025 5 2025/26 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İmran Tok Kamulaştırma Altınköy 148 18 632,43 M² - 24/06/2025 6 2025/27 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Canan Akgün, Elif Yılmaz, Fatma Daban, Ganime Zeybek, Habibe Daban, Nazlı Akca, Şinası Daban, Sezai Daban Kamulaştırma Altınköy 150 5 2396,40 m² 5,29m² 24/06/2025 7 2025/28 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Fatma Kutlu Kamulaştırma Altınköy 150 7 2143,79 m ² 7,46 m² 24/06/2025 8 2025/29 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Orhan Daban Kamulaştırma Altınköy 150 8 841,70 M² - 24/06/2025 9 2025/30 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Birsel Efe, Fadime Daban, Nurullah Çekin, Seyhan Çekin Kamulaştırma Altınköy 150 9 460,26 m ² - 17/06/2025 10 2025/31 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ömer Dilik Kamulaştırma Altınköy- Beypınar 150-

152 11-

21 920,40- 9,12 M² - 24/06/2025 11 2025/32 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Şehri Bodur Kamulaştırma Beypınar- Beypınar 151-151 23-

21 739,30- 2573,49 M ² -

5,76 M² 24/06/2025 12 2025/33 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Mehmet Azman Kamulaştırma Beypınar 138 2 365,56 M ² 4,69 M² 24/06/2025 13 2025/34 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Remzi Tuna, Özlem Özbay, Muharrem Tuna Kamulaştırma Beypınar- Beypınar

Beypınar 134-133-

132 3-

10-

10 349,40-1475,85-1002,02- m² -

14,74-5,29 m² 17/06/2025 14 2025/35 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İrfan Özkan Kamulaştırma Beypınar 134 2 2,02 M² - 24/06/2025 15 2025/36 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Bircan Özkan, Burcu Altun, Çilem Görece, Esma Akın, Fatih Altun, Gülay Özkan, Gülizar Azman, Hatice Bağcı, İrfan Özkan, Muharrem Tuna, Özlem Özbay, Remzi Tuna, Saadet Gökçe, Türkan Köse, Zahide Kocaman Kamulaştırma Beypınar 133 23 2160,28m² 19,22

m² 08/07/2025 16 2025/37 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Emine Çıplak Kamulaştırma Beypınar 133 12 315,00 M² 0,51 M² 24/06/2025 17 2025/38 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Sait Akın Kamulaştırma Beypınar- Beypınar 132-

132 11

-21 2581,29- 5,55 M² 9,61 M²

- 24/06/2025 18 2025/39 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Adem Tosun Kamulaştırma Beypınar 130 21 104,13 M² - 17/06/2025 20 2025/40 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ganime Akın Kamulaştırma Beypınar 130 20 586,55 m² - 24/06/2025 21 2025/41 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Sinem Boyacı Kamulaştırma Beypınar 152 18 292,20 m² - 17/06/2025 22 2025/42 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Hakkı Dilik Kamulaştırma Beypınar 152 19 330,93 m² - 24/06/2025 23 2025/43 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Birol Dilik Kamulaştırma Beypınar 152 38 0,38 m² 6,62 m² 24/06/2025 24 2025/44 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Helmi Kalhan Kamulaştırma Karabeyler 112 39 443,70 m² 5,29 m² 24/06/2025 25 2025/45 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Erol Acar, Hörüye Azman, Gülden Utangan, Osman Acar, Murat Yılmaz, İsmet Yıldız, Hikmet Azman, İrfan Azman, Aysel Acar, Hatice Yılmaz, Nuray Kutlu, Döndü Uğur Kamulaştırma Karabeyler 112 30 651,83 m² - 08/07/2025 26 2025/46 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Mehmet Ali Uslu Kamulaştırma Karabeyler 112 25 421,66 m² - 24/06/2025 27 2025/47 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Bilgi Malgaz, Engin Uslu,İsmail Uslu,Teslime Korkmaz,İlknur Terzi vasisi Ahmet Terzi Kamulaştırma Karabeyler 112 24 339,66 m² - 24/06/2025 28 2025/48 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Mehmet Ceylan Kamulaştırma Karabeyler 185 99 809,97 m² 9,00 m² 24/06/2025 29 2025/49 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Erol Acar, Hörüye Azman, Gülden Utangan, Feyzi Azman, Murat Yılmaz, İsmet Yıldız, Hikmet Azman, İrfan Azman, Aysel Acar, Hatice Yılmaz, Nuray Kutlu, Döndü Uğur, Tülün Acar, Osman Acar Kamulaştırma Karabeyler 118 5 343,96 m² - 08/07/2025 30 2025/50 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Kadir Acar Kamulaştırma Karabeyler 118 6 657,22 m² 2,89 m² 24/06/2025 31 2025/51 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Halise Utangan Kamulaştırma Halılar 147 13 1359,46 m ² - 24/06/2025 32 2025/52 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Nimet Çakır, Selver Akcan Kamulaştırma Halılar 147 12 1339, 30 m² - 24/06/2025 33 2025/53 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Sait Uğurlu Kamulaştırma Halılar 147 34 1463,56 m ² - 24/06/2025 34 2025/54 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Emrah Karabeyoğlu Kamulaştırma Halılar 147 44 2419,29 m ² - 24/06/2025 35 2025/55 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Hikmet Taşçı, Mustafa İzci Kamulaştırma Eskicami 117 8 358,49 m² 5,29 m² 24/06/2025 36 2025/56 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Hikmet Tuncer Kamulaştırma Eskicamı 117 9 1963,37 m² 11,54 m² 24/06/2025 37 2025/57 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ahmet Turgut,Akile Ulusoy, Dudu Kaya, Fadime Turgut, Muammer Turgut, Ramazan Turgut, Şadiye Çetin Kamulaştırma Eskicami 117 10 112,42 m² 4,17 m² 17/06/2025 38 2025/58 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Halil Yeşilkula

Vasisi

Mustafa Yeşilkula Kamulaştırma Eskicamı 118 3 1712,80 m² 8,41 m² 24/06/2025 39 2025/59 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Musa Acar, Süleyman Turgut, Aysel Argaç, Dilber Eroğlu, Döndü Yaman, Fadime Gülmez,Halil Turgut, Hatice Temel, Kadir Eroğlu, Kadriye Ataş, Mehmet Acar, Murat Acar, Nuri Acar, Özlem Damar, Öznur Köse, Sabahat Kıvrak, Şengül Acar, Şükrü Turgut, Ülkü Dolaz Kamulaştırma Eskicami 121 7 709,73 m² 1,95 m² 17/06/2025 39 2025/60 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Murat Acar Kamulaştırma Eskicami 121 6 3036,20m² 5,05 m² 20/05/2025

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