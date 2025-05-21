T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği







Sayı : E.72305940-2025/165-7000/32973 15.05.2025

Konu : İlanen Tebliğ





İLGİLİLER: İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN,

İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA,

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR ve (37222) Mustafa BOZ



ADRESİ : Meçhul





Kamuoyunda "İstanbul Askeri Casusluk" davası olarak bilinen İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/37 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 26.10.2010 tarihinde gözaltına alınan, 28.10.2010 tarihinde tutuklanan, 01.07.2011 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Yiğit Ali ADLIĞ'ın; İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/246 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 10.04.2025 tarihli ve 2025/165 esas, 2025/560 sayılı kararı ile;

1- İlgililer hakkındaki soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2019/109 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2019/109 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2019/109 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine,

2- İlgililer hakkında yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine, İlgililere isnat edilen eylem nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

3- İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilebilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, 2019/109 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine, karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02227231