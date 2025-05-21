T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA DAİRESİ

1.300.000,00

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Taşıt

34CBT549 Plakalı , 2018 Model , AUDI Marka , DDY349482 Motor No'lu , WAUZZZ8V5J1089266 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 34 CBT 549 PLAKALI , AUDI markalı, OTOMOBİL / 8V tipli, A3 SEDAN 1.6 TDI 116 HP DESIGN adlı, 2018 model yıllı, YOLCU NAKLİ / HUSUSİ kullanım şekli amaçlı, M1 sınıflı, DDY349482 tescil bilgisine göre motor numaralı, WAUZZZ8V5J1089266 şasi numaralı, BEYAZ renkli, 1598 silindir hacimli, DİZEL / 85 motor cinsi/gücü/yakıtı, 186.539 kilometreli, OTOMATİK şanzumanlı araç. Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın arka tampon ayaklarında kırıkların, ön camında çatlakların olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, aracın anahtarı olmadığından elektronik aksamlarında tespitin yapılamadığı,aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. ARACIN BULUNDUĞU YER: ÜMRANİYE TURAN YEDİEMİN OTOPARKI