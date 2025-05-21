Giriş Tarihi: 22.05.2025 00:00
T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA DAİRESİ
2025/129 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/129 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.300.000,00
|1
|Taşıt
|34CBT549 Plakalı , 2018 Model , AUDI Marka , DDY349482 Motor No'lu , WAUZZZ8V5J1089266 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 34 CBT 549 PLAKALI , AUDI markalı, OTOMOBİL / 8V tipli, A3 SEDAN 1.6 TDI 116 HP DESIGN adlı, 2018 model yıllı, YOLCU NAKLİ / HUSUSİ kullanım şekli amaçlı, M1 sınıflı, DDY349482 tescil bilgisine göre motor numaralı, WAUZZZ8V5J1089266 şasi numaralı, BEYAZ renkli, 1598 silindir hacimli, DİZEL / 85 motor cinsi/gücü/yakıtı, 186.539 kilometreli, OTOMATİK şanzumanlı araç. Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın arka tampon ayaklarında kırıkların, ön camında çatlakların olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, aracın anahtarı olmadığından elektronik aksamlarında tespitin yapılamadığı,aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. ARACIN BULUNDUĞU YER: ÜMRANİYE TURAN YEDİEMİN OTOPARKI
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 11:27
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 11:27
20/05/2025 (İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02227753