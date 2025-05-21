T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/60 Ort. Gid. Satış 16/05/2025

İLAN METNİ

Hissedarlardan Hissedar 40324953910 ATİLLA GÜNGÖR tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Rize Merkez Yeniköy Mah. 1412 Ada, 21 ve 22 Parsel sayılı taşınmazın değerlerinin yer aldığı bilirkişi raporunun ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı iki haftalık süre içinde rapora itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02227519