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Giriş Tarihi: 23.05.2025 00:00

Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından İlanen Tebliği

Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından İlanen Tebliği


Belirtilen İdari Para Cezası Yaptırım Kararı ve Resmi Yazı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.,29.,30. ve 31. maddelerine göre ilânen tebliğ olunur.

Sıra No Firma İsmi Adresi İlgili Kanun Maddesi Ceza Karar Tarihi ve No Yaptırımı Uygulayan İdare
1 SPC Spiece Fried Chicken-Management Group Bilişim A.Ş Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:5 212 AVM Bağcılar/İSTANBUL 5996 sayılı kanununun 41. maddesinin (c) bendi gereği 9.211,00 TL 31/07/2023 sayı:E.10712184 Bağcılar İlçe

Tarım ve

Orman

Müdürlüğü

2

 Osama Market-Osama AISHA Demirkapı Mah.Osmanoğlu Cad. No:37/B Bağcılar/İSTANBUL 5996 sayılı kanununun 41. maddesini 1. fıkrasının (c) bendi gereği 14.595,00 TL 29/07/2024 sayı:E.15203218
3 Kayra Kaynak Teknolojileri San.ve Tic. Ltd Şti Mahmutbey Mah.2418.Sok.No:27 Bağcılar/İSTANBUL - - 11/09/2023 sayı:E.11215947 sayılı Kurum resmi yazısı

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02228230

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Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından İlanen Tebliği
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