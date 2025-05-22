Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından İlanen Tebliği

Sıra No Firma İsmi Adresi İlgili Kanun Maddesi Ceza Karar Tarihi ve No Yaptırımı Uygulayan İdare 1 SPC Spiece Fried Chicken-Management Group Bilişim A.Ş Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:5 212 AVM Bağcılar/İSTANBUL 5996 sayılı kanununun 41. maddesinin (c) bendi gereği 9.211,00 TL 31/07/2023 sayı:E.10712184 Bağcılar İlçe



Tarım ve



Orman



Müdürlüğü 2 Osama Market-Osama AISHA Demirkapı Mah.Osmanoğlu Cad. No:37/B Bağcılar/İSTANBUL 5996 sayılı kanununun 41. maddesini 1. fıkrasının (c) bendi gereği 14.595,00 TL 29/07/2024 sayı:E.15203218 3 Kayra Kaynak Teknolojileri San.ve Tic. Ltd Şti Mahmutbey Mah.2418.Sok.No:27 Bağcılar/İSTANBUL - - 11/09/2023 sayı:E.11215947 sayılı Kurum resmi yazısı

Belirtilen İdari Para Cezası Yaptırım Kararı ve Resmi Yazı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.,29.,30. ve 31. maddelerine göre ilânen tebliğ olunur.

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