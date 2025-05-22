Giriş Tarihi: 23.05.2025 00:00
Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından İlanen Tebliği
|Sıra No
|Firma İsmi
|Adresi
|İlgili Kanun Maddesi
|Ceza
|Karar Tarihi ve No
|Yaptırımı Uygulayan İdare
|1
|SPC Spiece Fried Chicken-Management Group Bilişim A.Ş
|Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:5 212 AVM Bağcılar/İSTANBUL
|5996 sayılı kanununun 41. maddesinin (c) bendi gereği
|9.211,00 TL
|31/07/2023 sayı:E.10712184
|Bağcılar İlçe
Tarım ve
Orman
Müdürlüğü
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2
|Osama Market-Osama AISHA
|Demirkapı Mah.Osmanoğlu Cad. No:37/B Bağcılar/İSTANBUL
|5996 sayılı kanununun 41. maddesini 1. fıkrasının (c) bendi gereği
|14.595,00 TL
|29/07/2024 sayı:E.15203218
|3
|Kayra Kaynak Teknolojileri San.ve Tic. Ltd Şti
|Mahmutbey Mah.2418.Sok.No:27 Bağcılar/İSTANBUL
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|11/09/2023 sayı:E.11215947 sayılı Kurum resmi yazısı
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