T.C.

ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/780 Esas

Davacı Hamide Öztürk tarafından davalı Musa Öztürk aleyhine mahkememizde açılan Boşanma ve Ziynet Eşyası Alacağı davasının yapılan yargılaması sırasında, Sabri oğlu, 20/04/1979 Çankırı doğumlu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, bilinen "Chez Mahir Soydas, 1 Rue Le Notre Garges Les-Gonesse 95140 Fransa" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Musa Öztürk'ün tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle dava dilekçesinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,Ön inceleme duruşmasının 24/06/2025 günü saat 09:45'e atılı olduğu, duruşma gün ve saatinde HMK. 139. maddesi uyarınca Mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, bu ilan tarihinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE dilekçelerde gösterilen ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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