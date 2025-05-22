T.C. ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/33 Esas

KARAR NO : 2024/401

Davacı ÖMERLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI aleyhine mahkememizde açılan Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,

2-Yetkili ve Görevli Mahkemenin Ömerli Asliye hukuk mahkemesi olduğunun TESPİTİNE,

3-Yargılama giderlerinin yetkili ve görevli mahkemece değerlendirilmesine,

Dair; kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunulacak yahut mahkememize gönderilmek üzere başka mahkemeye ibraz edilecek dilekçeyle istinaf yoluna gidilebileceği, istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından değerlendirileceği tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere Davalılar:

1-ABDULKADIR HÜSEYİN-22235482536, 2-ABDÜLBAKİ ERIŞIK-17519626614, 3-ABDÜLHEKİM GÜLKAN -40954849508, 4-AHMAD ALBAKER -22292812468, 5-AHMET CEYLAN -52750465240, 6-ALİ ERTE -16853661916, 7-ASMA MUHAMMED, 8-BARIK RAWAH, 9-BEŞİR KORTAK -28583270948, 10-DALALA SHİKMOUS, 11-EMİNE ERTE -16796663824, 12-ESAT ERTE -16835662580, 13-FEVAZE ŞEYH İBRAHİM, 14-HALEF KORTAK -28652268616, 15-HAMDİN KORTAK -28580271092, 16-HATİCE YILDIRIM -17489627666, 17-HAZARİ KORTAK -28613269928, 18-HIDIR KORTAK -28592270656, 19-HİSNİ ACAR -21557505190, 20-KADRİYE KORTAK -28577271166, 21-LATİFE KORTAK -28610270040, 22-MAHMUT ERTE -16832662644, 23-MEHMET KORTAK -28589270720, 24-MEHMET SAİT GÜLKAN -25196383850, 25-MEHMET SALİH GÜLKAN -25169384716, 26-MUHARREM İRŞEK-17462628512, 27-MÜNİFE GÜLTEKİN-59089254248, 28-NURİYE GÜLKAN -25172384642, 29-SABRİ KORTAK -28586270884, 30-SEYYİD MUHAMMED EL KADİRİ, 31-SOUHA TAYYAR, 32-ŞAHA ŞEYH MUHAMMED, 33-ŞEMSİ ERTE -16850662060, 34-YÜSRA HALİL-58999604594, 35-ZÜBEYDE BONCUK, için

İlanen tebliğ olunur.

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