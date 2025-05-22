T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/647 Esas

KARAR NO : 2025/231

İhracatı gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstermek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2025 tarihli ilamı ile 3/9 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Avni ve Hatice oğlu, 06/01/1956 doğumlu, Bursa, İnegöl, Mezit mah/köy nüfusuna kayıtlı BAHADIR BİÇER tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 21.05.2025

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