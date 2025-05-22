T.C.

GEBZE

3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/806 Esas 21.05.2025

İ L A N

Davacı Şenay Okka (Cevdet ve Sinem kızı, 02/03/2002 doğumlu, T.C.Kimlik No: 2********16 ) tarafından davalı Hüseyin Okka'ya (T.C.Kimlik No:1********84 Zübeyir ve Güllü oğlu, 01/06/1994 doğumlu) karşı TMK 166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davası açılmış olup davacı tarafça boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocukların velayetinin kendisine verilerek müşterek çocuklar için 15.000 TL iştirak/tedbir nafakasına, kendisi için 15.000 TL tedbir/yoksulluk nafakasına 250.000,00 TL maddi, 250.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

İş bu dava dilekçesinin aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalının adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HMK'nun 122. ve 127.maddeleri gereğince cevap verme süresinin iki hafta olduğu, HMK'nun 128.maddesi gereğince cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve cevap dilekçesinin HMK.'nun 129/1.maddesinde sayılan hususları kapsaması ile 121.maddesinde sayılan ek ve açıklamaları içermesi gerektiği" ihtarı ile;

Duruşma gün ve saatinin 11/09/2025 günü saat 10:30 olduğu ve;

"HMK 139.md. gereği sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya sadece bir tarafın gelmesi ve gelen tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE,dilekçelerinizde belirtilen ancak sunulmayan belgeleri sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi için açıklamayı yapmanız,aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ihtarı ve iş bu ilanın ilan tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

Katip 139208

e-imzalıdır Hakim 219540

e-imzalıdır

DAVALI: HÜSEYİN OKKAT.C.Kimlik No:1*******184ZÜBEYİR ve GÜLLÜ oğlu/kızı, 01/06/1994 doğumlu,

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Adres : GEBZE 3. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Muhammetali YÜCE Zabıt Katibi

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