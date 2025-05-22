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T.C. İZMİR 20. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/900 Esas

DAVALI : HALİM AK - 56509044700 -

Davacı Mine Ak tarafından 30/12/2024 tarihinde boşanma talepli dava açılmakla dava dilekçesinde bildirilen adrese çıkartılan tebligatın ve adres araştırması neticesinde tespit edilen adreslerinize çıkartılan tebligatların iade döndüğünden tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve tensip zaptının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesini ve tensip zaptını HMK.122.madde uyarınca ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz ve varsa ilk itirazlarını ileri sürebileceğiniz ve cevap dilekçesinin bir örneğini karşı tarafa tebliğ ettirebileceğiniz tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 05/05/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02228078