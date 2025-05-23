T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/246 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : DAVA KONUSU ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ ARABAALAN MAHALLESİ 126 ADA 13 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 126

PARSEL NO : 13

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 796,59 M2

MALİKİN ADI VE SOYADI : SEYİT ALİ AKMEŞE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/246 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.05.2025

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