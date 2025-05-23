T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/184 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:03

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna ve imar cevap yazısınaadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, BAĞLARALTI Mahalle/Köy, 4163 Ada, 33 Parsel, 6. kat+çatı 13 Nolu Bağımsız bağımsız bölüm. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle; Taşınmaza toplu taşıma ve özel araçla ulaşım kolaydır. Tüm elektrik, su, kanalizasyon vb altyapı hizmetleri tamamlanmış durumdadır. Betonarme tarzında, 3/Byapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir.• Blok girişi 1.bodrum kat seviyesinden sağlanmaktadır.• Mimari projesine göre; 2. Bodrum katta; sığınak, su deposu, kazan dairesi, asansör ve merdiven boşlukları bulunmaktadır.1.Bodrum Katta; bina girişi, kapalı otopark ve dükkan bulunmaktadır. Zemin kat ve normal katlarda 2 şer adet normal mesken, 6.kat ve çatı katında toplam 2 adet dubleks mesken olmak üzere binada toplam 15 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.• Binanın dış cephesi akrilik dış cephe boyalıdır. Bina giriş kapısı alüminyum doğrama cam kapı; merdiven korkulukları alüminyum profildir. Bina içi zeminleri seramik ve merdivenler mermer kaplama, duvarlar plastik boyalıdır. • 2010 yılında inşaatına başlanmış olup, 14 yaşındadır.• Site çevresi beton duvar üzeri tecrit edilmiştir.1. Bodrum katta 2 araçlık kapalı otopark, açık otopark, kamelya ve asansör imkanı bulunmaktadır. • Binaya ait Enerji Kimlik Belgesi bulunmamaktadır.1.Bodrum kattan giriş yapılan binanın tapu bilgisine göre 6. Katında, asansör bilgisine göre 7. katında yer almaktadır.• Kuzey, doğu ve batı olmak üzere üç cephelidir.• Projesine göre 167,90m2 net alanlı olup, 3 adet balkon (12,00m²+13,00m²+5,00m²) dahil223,00m² brüt kullanım alanına sahiptir. • Normal katında antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, duş, wc, 3 balkon hacimi yer almaktadır. Çatı katında 2 oda, banyo, hol, duş hacimi yer almaktadır. • Projesinde ortak alan olarak görünen 75m2 alanlı kısım teras olarak bağımsız bölümün kullanımına katılmıştır. • Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel ahşap ve pencereleri PVC doğramadır. Salon ve oda haciminde zeminler laminant parke, antre, banyo, wc ve balkon hacminde seramik kaplamadır. Duvarlar salon, oda ve antre hacminde plastik boyalıdır. Islak hacimlerin duvarları seramik kaplıdır. • Banyoda, klozet, duş kabini, lavabo mevcuttur. Mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Salonun tavanında asma tavan, oda ve hol tavanlarında kartonpiyer alçı uygulaması yapılmıştır. • Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır.• Isınma doğalgaz kombi sağlanmaktadır. • Taşınmaz keşif anında dolu olup mal sahibi tarafından kullanılmaktadır. • Fiili durumu dubleks konut olarak kullanılmaktadır. Bina Kodu: 263642894• UAVT Kodu:1173186477• Koordinatları: 40.1806: 29.1366• İç yapısı: İyi• Faydalı (Net) kullanım alanı: 167,90m² net • Mevcut kullanım durumu: Dolu• Ruhsat tarihi: (Yeni Yapı) :22.06.2010• 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmadığı,• Yapı ruhsat tarihinin ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmediği,• Taşınmazın yer aldığı Cebel Caddesi için arsa metre kare rayiç birim bedeli (2024 yılı için) 1,251.97-TL/m² dir. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına ekli bilirkişi raporunda açıklanmıştır.Bağlaraltı Mahallesi, Cebel Caddesi, No:11, Gül Apartmanı, Daire:13 Yıldırım / BURSA911,21 m2322/32481/1000 ölçekli Bursa İli Yıldırım İlçesi Fidyekızık 2. Etap Uygulama İmar Planına göre: "Konut Alanı, Ayrık nizam- Emsal 1,5 Ön Bahçe Mesafesi 5 m, Yan bahçe Mesafesi 3 m'' imar şartlarına tabidir.Yıldırım Belediyesi mücavir alanı içerisinde yer almakta olup herhangi yola-parka terki bulunmamaktadır.5.500.000,00 TL%20Dosyasında mevcuttur.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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