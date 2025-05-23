Örnek No:55*

T.C.

ELAZIĞ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2024/83 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/83 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, BİZMİŞEN Mahalle/Köy, Nekerek Yol Altı Mevkii, 156 Ada, 46 Parsel, Elazığ il Dava konusu taşınmaz Elazığ ili Merkez İlçe Bizmişen Köyü sınırları içerisinde olup; yüzölçümü 13.713,46 m2' dir, taşınmazlar tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 2-4 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu,tınlı taşlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir.

Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Bizmişen Köyü Nekerek Yol Altı Mevkii 156 Ada 46 Parsel Elazığ Merkez / ELAZIĞ

Yüzölçümü : 13.713,46 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 13.713.460,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 4753 S.K.M.7

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, BİZMİŞEN Mahalle/Köy, Tapik Mevkii, 160 Ada, 20 Parsel, Elazığ ili Merkez il Dava konusu taşınmaz Elazığ ili Merkez İlçe Bizmişen Köyü sınırları içerisinde olup; yüzölçümü 7.039,90 m2' dir, taşınmazlar tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu, tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Merkeze 8 km ve Bizmişen 1.Etap TOKİ konutlarına 1 km. ve Hilalkent Mahallesine yakın konumdadır.

Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Bizmişen Köyü Tapik Mevkii 160 Ada 20 Parsel Elazığ Merkez / ELAZIĞ

Yüzölçümü : 7.039,90 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 14.079.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 4753 S.K.M.7

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 11:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, BİZMİŞEN Mahalle/Köy, Han Pınarı Yolu Üstü (Tapik) Mevkii, 117 Ada, 144 Pars Dava konusu taşınmaz Elazığ ili Merkez İlçe Bizmişen Köyü sınırları içerisinde olup; yüzölçümü 4.104,12 m2' dir, taşınmazlar tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu, tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Merkeze 8 km ve Bizmişen 1.Etap TOKİ konutlarına 1 km. ve Hilalkent Mahallesine yakın konumdadır.

Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Bizmişen Köyü Han Pınarı Yolu Üstü (Tapik) Mevkii 117 Ada 144 Parsel Elazığ Merkez / ELAZIĞ

Yüzölçümü : 4.104,12 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 10.260.300,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 4753 S.K.M.7 Tarih:01/01/1900

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 13:32

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, BİZMİŞEN Mahalle/Köy, Çelikaltı Mevkii, 101 Ada, 11 Parsel, Elazığ ili Merke Dava konusu taşınmaz Elazığ ili Merkez İlçe Bizmişen Köyü sınırları içerisinde olup; yüzölçümü 14.046,25 m2' dir, taşınmazlar tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprakyapısı; kumlu, tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Merkeze 10 km ve Keban Karayoluna yaklaşık 1 km. mesafededir

Adresi : Elazığ İli Merkez İlçesi Bizmişen Köyü Çelikaltı Mevkii 101 Ada 11 Parsel Elazığ Merkez / ELAZIĞ

Yüzölçümü : 14.046,25 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 14.046.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 4753 S.K.M.7 Tarih:11/01/1971 Yevmiye:25821

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 14:44

13/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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